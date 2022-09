Nyt spisested: Ungt par tror på Aabybro

AABYBRO:Det er ikke hverdagskost, at der åbner et nyt spisested i Aabybro, men det var tilfældet fredag, hvor ”Chef Jen” slog dørene op. Det foregik med en velbesøgt åbningsreception og sågar besøg af borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Chr. Gade (V).

Borgmester Mogens Chr. Gade (V) takkede ægteparret for deres valg af Aabybro som base for det nye spisested.

Det er ægteparret Suwanna og Jensak Sriphon med bopæl i Nørhalne, der står bag det nye spisested, som har til huse i helt nye lokaler på Posttorvet.

-Vi havde først været i forhandling med udlejere i både Nørresundby og Aalborg, men det glippede. Da vi fik nys om dette her lejemål og så det, vidste vi, at det skulle være det, siger Suwanna Sriphon og roser ejeren, Tom Jakobsen, for hans imødekommenhed og samarbejdsvilje omkring projektet.

- Jeg er ovenud tilfreds med vores lokaler, og jeg glæder mig så meget til at vise dem frem.

Chef Jen har til huse på i nyrenoverede lokaler centralt i Aabybro.

Mødet mellem sønderjyden og nordjyden

Ægteparret har thailandske rødder men er opvokset i Danmark. 28-årige Suwanna Sriphon i Helberskov ved Als på Østkysten, mens 36-årige Jensak Sriphon er fra Sønderjylland.

Parret mødte hinanden for 14 år siden ved en ”thai-fest”, hvor folk med thailandsk baggrund mødes.

- Det var ikke en fest, jeg havde planlagt at deltage i, men min mor mente, at det var fint, at jeg lærte noget om den thailandske kultur, siger 28-årige Suwanna Sriphron, der i dag er glad for, at moderen overtalte hende.

Siden er parret blevet gift og tre børn er kommet til. To drenge og en pige på henholdsvis 10, 9 og fem år, og der er med andre ord nok at se til.

- Vi har stor glæde af mormor og morfar, som tit kommer fra Helberskov for at hjælpe os, siger Suwanna Sriphon.

Mange benyttede lejligheden til at kigge indenfor i forbindelse med åbningsreceptionen.

Chef Jen kommer til at tilbyde alt lige fra catering og frokostordninger til ”Dagens Ret” og private dining, hvor madlavningen flyttes ud i gæstens eget hjem. Desuden er der festlokaler, som kan rumme op mod 80 personer.

- Vi ved fra vores eget liv, hvor travlt der er i en børnefamilie, og vi vil gerne hjælpe dem med nemme løsninger, uden at det behøver at være fastfood men derimod sund mad lavet fra bunden, siger Suwanna Sriphon og tilføjer, at også begrebet frostretter vil blive muligt at finde på hjemmesiden.

- For at minimere madspild har vi set frostretterne som en mulighed. Der er altid mad til overs, når vi har haft selskaber og frem for at smide ud, fryser vi det ned, siger hun.

For ægteparret Sriphon har det længe været en drøm at åbne eget spisested. Fredag blev den realiseret.

Fra hobby til forretning

Suwanna Shriphon har blandt andet været selvstændig med tøjbutik og haft fiskespa i Aalborg. I onsdags afsluttede hun sin kontoruddannelse indenfor offentlig administration hos Motorstyrelsen i Aalborg, hvor hun foreløbig er ansat det kommende år.

Jensak Sriphon er uddannet kok fra den velrenommerede Agerskov Kro i Sønderjylland. Desuden har han arbejdet i kantinen hos virksomheden RTX i Nørresundby.

Drømmen om at have deres eget har altid ligget dybt i dem begge. Med rødder i Thailand er det oplagt at kombinere det bedste herfra med det nordiske køkken, hvor Jensak Shriphon har ti års erfaring.

For nogle vil der måske være en anelse skepsis forbundet med at åbne spisested i Aabybro men ikke hos ægteparret fra Nørhalne.

- Vi tror på vores produkt, og Aabybro er en by i vækst, så vi føler os overbeviste om, at det her er den helt rigtige placering, og vi håber, at folk vil tage godt imod os, siger Suwanna Sriphon.

Endnu er ægteparret alene om at drive Chef Jen, men der er planer om at ansætte yderligere hjælp – blandt andet en kokkeelev, en køkkenmedhjælper og tjenere.