Nyt udtryk i Fjerritslev

FJERRITSLEV:Trimruten i skoven blev etableret tilbage i efteråret. Nu fortsætter etableringsfasen så på de næste to hotspots i Fjerritslev, nemlig Nørregade/Bryggerhaven og Torvet.

Bejstrup, som er entreprenør på opgaven, forventer at sætte anlægsarbejdet i gang i Nørregade/Bryggerhaven i ugerne efter påsken.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I den sydlige del af Nørregade kommer der til at være en flisebelagt sti med et lege-element ved den sydlige indgang.

Parkeringspladsen bag ved Bryggergården laves om til en byhave med humlestænger, humlehule og borde-bænkesæt.

Torvet foran Bryggergården får også et andet udtryk med ændret hegning og belysning.

Efterhånden som arbejdet skrider frem, fortsætter arbejdet med Torvet. Her bliver etableret et lege-element, ny scene, delvise overdækninger og nye plantekummer mod kroen.

Godt at komme videre

Når Nørregade/Bryggerhaven og Torvet er ved at være færdige, fortsætter anlægsarbejdet i Skolehaven på arealet syd for de eksisterende skolebygninger.

Torvet foran Bryggergården får også et andet udtryk med ændret hegning og belysning. Illus: Jammerbugt Kommune

Her bliver der blandt andet etableret overdækket udeundervisningsrum og et hæng-ud-område i tilknytning til skaterbanen.

Til sidst bliver der etableret en service-station ved hallen til cykelturister. Dette arbejde bliver koordineret med hallens øvrige udvidelsesplaner, som ikke er en del af områdefornyelsesprojektet.

- Det bliver godt for byen at komme videre med de næste faser af områdefornyelsen. Det færdige resultat bliver til glæde for både byens borgere og de mange besøgende i byen, herunder handlende og turister, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Den første etape af områdefornyelsen har et budget på cirka 6,5 millioner kroner. Anden etape, der forventes gennemført i 2021-2022, har et budget på cirka 5,3 millioner.

Anden etape omfatter trafiksikre løsninger ved Sandagervej og Brøndumvej. Samlet set har områdefornyelsen et budget på 11,85 millioner.

Fornyelsen forventes afsluttet ultimo 2022.