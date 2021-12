GYS: Nytårsdukkert og kolde baller

Det er efterhånden blevet en tradition at hoppe i bølgen blå nytårsaftensdag på Blokhus Strand.

- Vi har nok gjort det de seneste fire-fem år, men det er første gang, vi gør det som forening, sagde Birgitte Ravn, inden hun bød velkommen til nybegyndere ud i vinterbadning, publikummer såvel som garvede helårsbadere til årets Nytårsbad på Blokhus strand.

Hun er formand for foreningen Søstjernerne Blokhus, der er halvandet år gammel.

Der var godt et par hundrede friske folk, der benyttede sig af tilbuddet, og der var nok lige så mange publikummer, der nød det hele lidt på afstand og godt klædt på.

Vandet var omkring de fire grader - nogle betragter det som ganske lunt.

- Når man begynder at vinterbade, skal man tage sin forholdsregler. Specielt når man som her skal gå ud i vandet. Vi bruger sko og har også handsker på. Det gælder om at beskytte vrist og fodled og vores håndled mod kulden. Det er de ømme punkter. Her kan vi jo ikke hurtigt hoppe i og op igen, som ved en badebro ved fjord eller sø, sagde Birgitte Ravn.

Birgitte Ravn har dyrket vinterbadning i mange år. Det samme har Jette Arfelt fra Hune, som ligesom Birgitte Ravn var iklædt en midnatsblå morgenkåbe.

- Jeg har nok dyrket det dagligt hele året i 15 år. Man bliver så glad og frisk af det, sagde hun, inden morgenkåben blev lagt på stranden.

Både Jette Arfelt og Birgitte Ravn har et par råd til dem, der gerne vil være vinterbadere; Bad ikke alene. Brug neoprensko og -handsker. Gå stille og roligt ud. Træk vejret dybt og sænk skuldrene.

Det var Destination Blokhus, det stod for arrangementet sammen med foreningen Søstjernerne Blokhus.

Efter den friske dukkert var der mulighed for at få sig en Blokhus-bitter.