Ingen grund til at aflyse - nytårsplanen sikret med lyntest

BROVST:Efter beskedne smittetal gennem en længere periode ovenpå den hårde nedlukning af syv nordjyske kommuner i november steg smittetallene dramatisk i de sidste dage op mod jul i Jammerbugt Kommune.

153 nye smittetilfælde de seneste syv dage og et aktuelt incidenstal på 399,4 (antal smittede borgere per 100.000) var årsagen til, at kommunen i samarbejde med Region Nordjylland og Falck søndag åbnede for et tilbud om at blive lyntestet i Sport og Kulturcenter Brovst.

Det tilbud tog mange imod - blandt dem 30-årige Mathias Bilgram fra Slettestrand.

Mathias Bilgram og familien går efter søndagens lyntest i selvisolation for at være helt sikre på at møde op til den planlagte nytårsaften i sommerhuset i Lønstrup uden risiko for at smitte de andre.

Sammen med tre andre par skal han, kæresten samt parrets datter på halvandet år fejre nytåret i et sommerhus i Lønstrup. Og nogle var lidt utrygge ved smittetallene heroppe, så vi aftalte alle sammen at blive testet og så selvisolere os, inden vi tager derop i morgen (mandag, red.), fortæller Mathias Bilgram.

- Vi har lejet sommerhuset for længe siden - allerede inden coronaen overhovedet poppede op. Vi har været meget i tvivl om det, men vi blev enige om, at hvis vi alle sammen blev testet, så holdt vi ved, fortæller Mathias Bilgram.

Lyntesten i Brovst slog fast, at han ikke er smittet med coronavirus. Det er resten af hans familie heller ikke, så det bliver ikke dem, der spænder ben for den planlagte fejring af nytåret i gode venners lag - alt i alt ikke flere, end at det heller ikke kolliderer med det anbefalede forsamlingsmaksimum på 10 personer.

Nordjysk coronastatus Søndagens tal fra Statens Serum Institut viser, at antallet af indlagte patienter med coronavirus på nordjyske hospitaler er vokset med ni siden lørdag, så der nu i alt ligger 48 patienter med covid-19 i Nordjylland. Af dem er fem indlagt på intensive afdelinger - tre af dem i respirator. I alt har 461 været indlagt med coronavirus siden 27. januar. Det tal fordeler sig på 257 mænd og 204 kvinder. Flest indlæggelser har været i aldersgruppen 70-79 år, hvor 122 personer har været indlagt. I Nordjylland er der ikke registreret dødsfald blandt personer under 50 år. Et dødsfald er faldet i aldersgruppen 50-59 år, fire dødsfald i aldersgruppen 6-9 år, 32 i aldersgruppen 70-79 år, 22 i aldersgruppen 80-89 år samt 16 i aldersgruppen 90+. Siden 27. januar er 9630 nordjyder blevet testet positive for covid-19 - 173 i det seneste døgn. Siden lørdag er én nordjyde død med coronavirus, og dermed er i alt 75 nordjyder døde med coronavirus siden 27. januar. VIS MERE

Søndag var første dag med lyntest i Brovst. På otte timer fra 9-17 mødte mellem 400 og 500 personer op til test. Det fortæller regionsdirektør Kjeld Brogaard fra Falck.

Knap 500 mødte søndag op til lyntest i Sport & Kulturcenter Brovst. Foreløbig er det muligt at få en lyntest på stedet til og med torsdag kl. 14.

- Der var pæn tilstrømning de første fire timer. Folk har taget godt imod det og givet mange roser for, at vi også kommer ud i de mindre samfund med dette tilbud. Ren kapacitetsmæssigt kunne vi godt have podet dobbelt så mange, men jeg synes, antallet er fint, når man tager det korte varsel i betragtning, siger Kjeld Brogaard.

For at blive testet må man ikke møde op med klassiske covid-19 symptomer som feber og tør hoste. Derimod må man gerne møde op med snue.

Jens Mygind var en af de, der podede søndag i Brovst. Regionaldirektør Kjeld Brogaard fra Falck (th.) var ganske godt tilfreds med fremmødet på førstedagen.

Blandt de, der mødte op og blev testet, fik tre personer påvist covid-19.

- Det er et forholdsvis lille tal, men det er jo positivt, for jo færre vi finder, jo færre smittede er der. Og når vi finder nogen, får vi stoppet en smittekæde, konstaterer Kjeld Brogaard.

Muligheden for at blive lyntestet i Brovst fortsætter de kommende dage i samme tidsrum - nytårsaftensdag dog kun fra kl. 9-14.