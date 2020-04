Oase til veteraner rejser sig ved Kaas

KAAS:På en sidevej til Rødhusvej ud for Kaas ligger et lille stykke land skjult. Det kan knap nok ses af de forbipasserende. Derinde har en flok veteraner i knap et år været med at skabe et fysisk samlingssted for deres forening.

Foreningen Veteran Oasen, der samler nordjyske veteraner til samtaler og aktiviteter, er nemlig ved at skabe en fysisk oase. På Gl. Brugsvej er formand Henrik Fenneberg er en af de mange veteraner, der lægger frivillige timer i projektet.

- Vi er i gang med isolere huset nu, og vi har fået plantet et læhegn rundt omkring de to hektar, der hører til. Der kommer heldigvis en del forbi og kigger til os. Flere hjælper også til, fortæller formanden.

I øjeblikket er arbejdet blevet forsinket en smule, da man er nødsaget til at arbejde med afstand og i mindre grupper. Nedlukningen kan også mærkes på nogle af de aspekter af projektet, hvor udefrakommende leverandører skal ind over.

Frivillig arbejdskraft

Dermed er Veteran Oasen lidt senere i mål, end man havde håbet på.

Henrik Fenneberg er formand for foreningen Veteran Oasen, der skal bruge grunden ved Kaas som et samlingspunkt. Foto: Bente Poder

- Vores aftale med SDK, som er vores største støtte, er, at der ikke er en slutdato, fordi det er baseret på frivillig arbejdskraft. Men vi havde en vision om, at det kunne stå klart her til sommer. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan holde, når vi ikke er så mange herude, som der tidligere har været, siger Henrik Fenneberg.

Man begyndte så småt at arbejde på det fysiske samlingspunkt i løbet af sidste sommer. Siden har masser af veteraner lagt deres kræfter på Gl. Brugsvej.

- Der stod en gammel ruin, som vi har nedbrudt og bortskaffet. Så vi er der, hvor der virkelig sker noget, når vi arbejder herude, selvom der også skal være plads til at snakke og drikke lidt kaffe, siger Henrik Fenneberg.

- Der har nok været 25 stykker inde over. Så kommer naboerne også og hjælper lidt en gang imellem. Især da vi gik og plantede her, var der to nabofamilier, der kom og hjalp til. Så vi oplever en stor opbakning, tilføjer han.

Sammenhold på tværs

Veteran Oasen håber på at skabe et sted, hvor medlemmer såvel som andre veteraner kan mødes omkring natur, køkkenhave, madlavning og generelt samvær.

Derudover giver selve etableringen et sammenhold på tværs af veteraner fra hele landsdelen.

- Folk kommer, når det passer dem. Det handler om at finde tid og overskud. Vi har nogle veteraner, der er ret hårdt ramt, så de kommer måske et par timer eller tre, og så går de hjem for at sove lidt, siger Henrik Fenneberg.

Økonomien bag Veteran Oasen bygger på donationer og støtte. Foreningen fik blandt andet 135.000 kroner af Lions Club Hvetbo tidligere på året.