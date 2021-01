Se video: Niller og hans kælegrise spreder smil i trist corona-tid

Massevis af vinterstøvler har sat sine aftryk på stranden i Blokhus.

Fodsporene snor sig imellem hinanden, skifter retning og går rundt om sig selv. Til tider ser det ud som om, nogen har taget et gevaldigt spring, før sporene igen fortsætter.

Også små poter har plastret stranden til med aftryk. De ser ud til at tilhøre alt fra en chihuahua til en grand danois.

Men en helt anden type strandgæst har også gået en tur rundt i sandet.

Måske en hjort? Eller måske ligefrem to?

- Der er mange, der bliver forvirret, når de ser fodsporene i sandet. Men så får de forklaringen, når de ser op og opdager, hvem det er, der også går sig en tur, siger strandgæsten Niller Jørgen Nielsen.

Med sig på sin tur i Blokhus har Niller Jørgen Nielsen nemlig makkerparret Bjarne og Flemming - to små kælegrise på hver 40 kg.

- De er efterhånden blevet lidt nogle venner for mig. Lidt ligesom en hund ville være, siger Niller Jørgen Nielsen.

Et tilløbsstykke

Det er omkring 3,5 år siden, at Niller Jørgen Nielsen fik Bjarne - den sorte gris. Sidenhen kom Flemming til, og den lille trekløver deler nu hjem på en villavej i Kaas.

Bjarne og Flemming var de første grise i Jammerbrugt Kommune, der skulle flytte ind i byzone, og det krævede derfor en godkendelse fra kommunen, før de to grisebaser kunne bo hos far Niller.

Efter en nabohøring lykkedes det, og grisene er sidenhen blevet lidt af et hit.

- Nogle i området har et fast ritual, hvor de hver dag lige skal forbi og hilse på grisene gennem hegnet i haven, og en af mine naboer køber jævnligt meloner og druer til dem, siger Niller Jørgen Nielsen.

Kælegrisene Bjarne og Flemming - Kælegrisen Bjarne (sort) er født 27. juni 2017. Flemming (brun) er født 6. august 2018. - Grisene spiser alt - undtagen kød. Til dagligt får de dog mest en særlig müsli, der er velegnet til minigrise. - Bjarne og Flemming bor indendørs hos deres ejer. De sover enten i sofaen, ”hundekurven” eller på en stor sækkepude. - Grisene fungerer som besøgsgrise på plejehjem. De er meget renlige og lettere at passe end en hund. - Bjarne og Flemming har deres egen Instragram-profil, @bjarne_flemming, hvorfra Niller Jørgen Nielsen deler billeder og videoer med de to små grise på deres eventyr rundt i Nordjylland. - Grisene er et stort tilløbsstykke - en enkelt gang er det sket, at en familie fra Thisted er kørt til stranden i Blokhus i håbet om at møde Bjarne og Flemming på stranden. Til deres held var grisene på en gåtur i netop det øjeblik. VIS MERE

Det er dog ikke kun på hjemadressen, at folk stimler sammen omkring Bjarne og Flemming.

Det samme gælder på stranden i Blokhus, hvor Gudrun Nielsen fra Hune stopper op for at tage en snak med de to små venner.

- Vi har tit mødt dem her på stranden. Både i foråret, i sommers og her i løbet af vinteren. Man bliver da lidt glad af at se dem, siger Gudrun Nielsen.

Også i Aalborg Gågade vækker trekløveren opmærksomhed, når de ligger vejen forbi.

For nyligt blev de dog bedt om at forlade gågaden igen - de var alt for populære:

- Egentlig stod jeg bare og snakkede med en lille håndfuld andre, men det viste sig, at op mod 40 mennesker stod og fulgte med fra sidelinjen, og det går jo ikke med de restriktioner, vi har for tiden, siger Niller Jørgen Nielsen med et skævt smil.

Smil i en svær tid

Der er ingen tvivl om, at Niller Jørgen Nielsen nyder de mange snakke med andre fodgængere, som gåturene med Bjarne og Flemming giver anledning til.

- Det tager lang tid at gå en tur på stranden, for jeg falder altid i snak. Men det kan jeg godt lide - det er en del af det. Det er da hyggeligt, siger han.

Særligt betyder det meget for ham, at Bjarne og Flemming kan være med til at give folk et smil på læben midt i en corona-tid.

- Folk ser så mutte ud, når man møder dem. Men når de ser grisene, liver de helt op. Det er stort at kunne glæde folk på den måde. Den glæde de oplever, får jeg hundrede gange igen, siger han.

Det er dog ikke den positive opmærksomhed, der har fået Niller Jørgen Nielsen til at anskaffe sig de to små grise.

- Jeg har dem, fordi de sjove og nuttede, og så er det jo bare dejligt, at andre også bliver glade af at se dem. Men jeg tror bestemt ikke, de er en dame-magnet. De skræmmer nok nærmere damerne væk, siger Niller Jørgen Nielsen, der tidligere har haft alt fra vaskebjørn til stinkdyr og papegøje.

Frygten for at Bjarne og Flemming skræmmer en potentiel kæreste væk kan dog ikke få Niller Jørgen Nielsen til at skille sig af med sine venner.

- Min livssituation kan jo selvfølgelig ændre sig, men som udgangspunkt vil jeg ikke af med dem, siger han.