Økonomiudvalg har tillid til udskældt rengøringsfirma

JAMMERBUGT:Trods en ulmende utilfredshed hos medarbejderne i det selskab, som varetager den kommunale rengøring, er der fortsat tillid til Rengoering.com. Det står klart efter et ekstraordinært møde i økonomiudvalget, hvor politikerne skulle tage stilling til de arbejdsforhold, som medarbejderne i de seneste uger har kritiseret.

Medarbejderne har i et åbent brev til kommunalbestyrelsen gjort opmærksom på arbejdsforhold, som de finder urimelige. Her fortæller de om fejl i lønudbetalinger, gebyr for at få lønnen udbetalt, manglende rengøringsartikler, for lidt tid til opgaverne og manglende indbetaling til pension.

Borgmester Mogens Chr. Gade (V) oplyser, at et samlet økonomiudvalg er enig om at tage redegørelsen fra Rengoering.com til efterretning.

- Vi har haft jurister til at gennemgå sagen, og intet tyder på, at der er sket et kontraktmæssigt brud, som gør, at vi ikke kan forsætte samarbejdet med Rengoering.com, siger han.

- Vi har sympati for vores tidligere medarbejdere, som nu er ansat hos Rengoering.com, og det er vigtigt, at de har fornuftige arbejdsvilkår. Vi kan imidlertid ikke påtage os påtage os rollen som arbejdsgiver, siger Mogens Chr. Gade, der kalder det uacceptabelt, at forhold omkring løn og pension ikke er i orden.

- Af redegørelsen fra Rengoering.com fremgår det, at de forhold er løst eller undervejs til at blive løst, siger Mogens Chr. Gade og tilføjer, at der nu vil blive sendt en opfordring til ejeren af Rengoering.com om, at virksomheden ikke, som den havde oplyst, venter til 11. juli med at indbetale pension men indbetaler pengene hurtigst muligt.

Jørgen Ravn Christensen (K) er ligeledes af den opfattelse, at der ikke er belæg for at opsige samarbejdet med Rengoering.com.

- Der er ikke noget i det, der er sket, som giver os ret til at bryde kontrakten, siger han og påpeger, at redegørelsen fra Rengoering.com og forvaltningen viser, at kvaliteten af rengøringen er steget, siden den blev udliciteret.

- En controller, Rengoering.com og den enkelte skole, plejehjem eller institution måler løbende på rengøringen. Her kan vi se at, karakteren på en skala fra 1-5, er steget fra 3,96 til 4,36, så personalet gør det godt, og vi får faktisk en bedre rengøring, siger Jørgen Ravn Christensen.

Louise Kær Nielsen er en af de rengøringsassistenter, som har gjort opmærksom på vilkårene i Rengoering.com. Hun er ked af, at kommunens økonomiudvalg ikke tager mere drastiske skridt i brug.

Kamp har ikke været forgæves

- Jeg må ærligt talt sige, at jeg er lidt rystet, siger Louise Kær Nielsen, der havde håbet på, at udfaldet af mødet ville blive, at kommunen hentede rengøringen hjem.

Ifølge kommunen har den ikke mulighed for at opsige samarbejdet, da der tilsyneladende ikke er foregået et kontraktmæssigt brud på aftalen – hvad tænker du om det?

- Jeg føler, at de har lyttet blindt til, hvad Rengoering.com, og jeg finder det mærkeligt, at kommunen ikke går mere ind i sagen, siger Louise Kær Nielsen.

- Vi ved godt, at der er forskel på at være ansat på en offentlig og en privat overenskomst, og at vi derfor skal løbe hurtigere mod, at vi får en højere timepris. Men der foregår overenskomstmæssige brud, og dem vil vi fortsætte med at gøre opmærksom på via vores fagforening, påpeger Louise Kær Nielsen.

- Selv om vi ikke har opnået at få rengøringen tilbage til kommune, har kampen ikke været forgæves. På magisk vis oplever vi nu, at forholdene omkring manglende rengøringsartikler, løn og pension kommer på plads, så det har kunnet betale sig at stille sig forrest og gøre opmærksom på de udfordringer, vi oplever, siger hun.

Den nuværende aftale med Rengoering.com løber frem til og med 2024.