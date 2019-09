Politiklagemyndighed: Politimand skød sig selv i benet

AABYBRO: Under en politiøvelse i Aabybro onsdag kom en politimand ved et uheld til at skyde sig selv i benet. En ambulance blev sendt til stedet, men politimanden var ikke hårdt kvæstet.

Sagen undersøges nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed/DUP, som torsdag har offentliggjort et par yderligere detaljer om episoden: Politiklagemyndigheden blev underrettet onsdag kl. 11.56 kort efter uheldet.

Politimanden havde i forbindelse med øvelsen affyret et vådeskud - altså affyret skud ved en fejl - og det ramte ham selv i benet.

Hverken Nordjyllands Politi eller Politiklagemyndigheden har yderligere oplysninger om hændelsen p.t.

Utilsigtet skudafgivelse

Her er, hvad Nordjyllands Politi onsdag skrev om uheldet:

"I forbindelse med en politi-øvelse i dag, 4. september 2019, er der sket en utilsigtet skudafgivelse i Aabybro, hvor der var en ambulance tilkaldt til stedet. En polititjenestemand blev i den forbindelse ramt af skud i benet. Polititjenestemanden er uden for livsfare. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed (DUP)."