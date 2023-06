Øvelse: Menneskekæde, hunde og droner sættes ind for at  finde forsvundne personer

AABYBRO:Det kan se dramatisk ud: Mennesker i farverige veste, der danner kæde og gennemsøger en mark. Hunde, der snuser sig frem til tabte genstande. Eller droner, der flyver hen over et naturområde for at leder efter en person.

Men det altså kun en øvelse, når Missing People er i aktion ved Aabybro lørdag fra klokken 15 og cirka fire timer frem.

Missing People organiserer eftersøgninger af savnede personer rundt om i Danmark. Medlemmerne er dermed kun samlet, når det er alvor - og det kan jo være med et tragisk udfald.

Derfor har organisationen haft et ønske om at lave en hyggelig komsammen. Og det er anledningen til, at omkring 30 personer er samlet i Aabybro og omegn denne weekend.

- Vi ville gerne lave noget hyggeligt for os medlemmer i Missing People. Men vi laver så også en øvelse samtidigt med forskellige momenter. Det er både droner, hunde og ATV, fortæller øvelseskoordinator Mikael Kronborg Nielsen.

Han er ansarlig for ATV-enheden i Missing People - altså terrængående køretøjer - og ser en stor fordel i, at den øvelse som denne kan give ham en større indsigt i, hvordan hundeførerne og dronepiloterne arbejder.

- Vi skal helst have et godt samarbejde mellem de forskellige enheder og indsigt i, hvad vi kan hver især, lyder det fra Mikael Kronborg Nielsen.

Øvelsen foregår i et større natur- og markområde mellem Aabybro Stadion og Birkelse Hovedgård. Der vil være opstillet skilte, så forbipasserende kan se, at der er tale om en øvelse. Der lægges ting ud, som enten hundene, dronepiloterne eller medlemmerne skal finde. Det gælder eksempelvis et reb i et træ, som vil være forsynet med et øvelsesskilt, så tilfældige forbipasserende ikke skal blive bekymrede og måske ligefrem ringe til politiet. I øvrigt er Nordjyllands Politi orienteret om, at øvelsen finder sted.

- Folk må gerne komme hen og stille spørgsmål. Men de skal altså ikke være bekymrede, fastslår øvelsens koordinator.

Starttidspunktet - omkring klokken 15 - er lagt, så hundene ikke får det alt for varmt, når de bliver sendt ud for at lede efter tøj, briller og andre effekter, der lægges ud i området.

Dronepiloterne får en særlig øvelse, idet de skal finde papirark, hvor der er skrevet bogstaver på, som danner et ord. To medlemmer af Missing People agerer eftersøgte, der skal findes.

Endelig er alle deltagere med i en kædesøgning, hvor de går langsomt frem og gerne skulle finde ting, der er udlagt i området.

Deltagerne vil være iført veste i forskellige farver - alt efter hvilken enhed de tilhører - og med Missing Peoples logo.