Øvelse spærrer vej - her kommer du ikke forbi

FJERRITSLEV:Nordjylland er det sted i landet, hvor der er størst risiko for at komme til skade i en trafikulykke.

I 2020 skete der 535 personskader i den nordjyske trafik, og de fordelte sig på 17 dræbte, 186 alvorligt tilskadekomne og 242 lettere tilskadekomne.

Det viser tal fra Vejdirektoratet.

For at sikre den hurtigste og bedste hjælp, når ulykken sker, har politi og beredskab behov for andet end de helt skarpe situationer til at træne samarbejdet i.

Det oplyser vicepolitiinspektør Lasse Kragh, leder af vagtcentral og borgerservice hos Nordjyllands Politi.

- Vi har brug for at træne for at holde os skarpe i at redde liv og håndtere virkelige færdselsuheld bedst muligt, oplyser han forud for en større øvelse onsdag 8. juni på Gammel Aalborgvej mellem Bjerget og Vurst på grænsen mellem Thisted og Jammerbugt kommuner.

Gammel Aalborgvej - eller hovedvej 569 - har i årenes løb lagt asfalt til adskillige alvorlige trafikulykker, og Lasse Kragh oplyser, at vejstykket mellem Vurst og Bjerget bliver spærret, mens øvelsen står på.

Det ventes at være mellem kl. 18 og ca. 20.45, hvor den tungere trafik må køre syd om Vejlerne ad rute 29, mens personbiler kan passere via Fjordvej/Lundfjordvej syd for Lund Fjord.

Allerede i timerne op til øvelsen kan trafikanter mellem Thisted, Hanstholm og Fjerritslev dog opleve problemer på strækningen med mulig kødannelse, oplyser Lasse Kragh.

- Fra 16-tiden arbejder vi med øvelsessetuppet på stedet. Øvelsen omhandler blandt andet et større færdselsuheld og kræver en del koordinering mellem de involverede aktører. Det fiktive færdselsuheld vil være meget synligt, og det vil politiets køretøjer af naturlige årsager jo også være. Men man kan altså være rolig; der er blot tale om en øvelse, forsikrer Lasse Kragh.