Olieklude selvantændte, og så var sommerhuset i fare

SALTUM:Efter en weekend, hvor et sommerhus på Tippen nær Saltum Strand havde fået kærlig vedligeholdelse af sine ejere, var det nær endt helt galt.

I tilknytning til sommerhuset er der et isoleret udhus med terrasse og soveanneks, og her havde træværket fået en omgang olie.

- I den forbindelse lå der nogle olieklude inde i udhuset, som så på en eller anden måde er selvantændt, fortæller indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Alarmen lød kl. 07.38 søndag morgen, og fem brandfolk samt en holdleder fra stationen i Pandrup nåede hurtigt frem med en brandsprøjte og en tankvogn. Kort efter var branden slukket.

- Udhuset som sådan er røgskadet i lettere grad, og det skyldes, at ejeren var nærværende nok til at lukke døren igen, så ilttilførslen til huset var begrænset. Så da vi først fik sendt vores røgdykkere ind, fik vi hurtigt styr på branden. Det tog ikke mange sekunder. Men det var heldigt, ejerne var til stede til at opdage branden, for ellers kunne det have været en helt anden historie, siger Thomas Dybro.

Tilbage står nu et større rengøringsarbejde, inden udhuset igen kan tages i brug.

Thomas Dybro slår et slag for, at folk husker at omgås brugte olieklude med varsomhed.

- Put dem i en metalspand med låg efter brug og stil den udenfor et sted, hvor de ikke kan gøre skade.