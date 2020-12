Olieudslip af ukendt omfang har kurs mod Limfjorden

BROVST:Mandskab fra Nordjyllands Beredskabs station i Brovst kæmper netop nu for at forhindre et olieudslip i at nå Limfjorden. Det sker i samarbejde med miljøvagten i Jammerbugt Kommune.

Flydespærringen er lagt ud i et åløb mellem Halvrimmen og Arentsminde, der har forbindelse med brakvandssøen Ulvedybet. Den ligger på den anden side af Gjøl-Øland Dæmningen, der adskiller Ulvedybet fra Limfjorden.

- Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi får det stoppet, så det ikke kommer derud, siger indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet blev alarmeret af en borger, der kunne lugte diesel i området.

- Vi kan ikke finde ud af, hvor udslippet stammer fra. Vi tror, det kommer fra en ejendom, og vi har også fået lokaliseret nogle brønde, hvorfra der kommer lugt af diesel. Men vi ved ikke præcist hvorfra. For øjeblikket har vi ikke en skadevolder, oplyser indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.

Sammen med kommunen, der kender til kloakeringen og forbindelsen til åløbene i området, arbejder beredskabet derfor netop nu intenst på at konstatere, hvorfra olieudslippet stammer, så der kan blive lukket effektivt af og dermed begrænse forureningen mest muligt.