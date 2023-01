Vinker farvel til jobbet: Omstridt chef er færdig i Jammerbugt Kommune

JAMMERBUGT:Der skal findes en ny sundheds- og arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune.

Det står klart, efter den nu forhenværende chef, Jannie Knudsen, selv skriver på LinkedIn, at hun har ønsket at stoppe samarbejdet med kommunen.

- Jeg er nået til et punkt, hvor jeg har brug for at komme videre i mit arbejdsliv og har draget konsekvensen heraf, skriver hun i opslaget.

Jannie Knudsens farvel til Jammerbugt Kommune kommer på bagkant af anklager rettet mod hende og forvaltningsdirektør Hanne Madsen fra tidligere stabschef Michael Binderup.

Anklagerne handlede især om manipulation med forvaltningens økonomi, og hvordan cheferne skabte et utrygt arbejdsmiljø baseret på frygt.

Anklagerne blev afvist af både borgmesteren og kommunaldirektøren.

Jannie Knudsen har arbejdet i Jammerbugt Kommune siden 2013, senest som sundheds- og arbejdsmarkedschef. Arkivfoto: Johnny Jacobsen

Gensidig aftale

Kommunaldirektør Holger Spangsberg bekræfter, at samarbejdet med Jannie Knudsen er ophørt.

Ifølge ham er der tale om en gensidig aftale, og at kommunen har imødekommet en anmodning fra Jannie Knudsen om at stoppe samarbejdet.

- Jeg synes, Jannie har gjort en god indsats, og hun har leveret en stor indsats i de år, hun været i Jammerbugt Kommune.

Hvorvidt Jannie Knudsens farvel skyldes rigtigheden i anklagerne rettet mod hende, ønsker kommunaldirektøren ikke at udtale sig om.

Borgmester afviser

På borgmesterkontoret er Mogens Chr. Gade (V) ærgerlig over, at Jannie Knudsen nu ikke længere skal arbejde i kommunen.

- Men hun har selv besluttet, hun ønskede at stoppe, og så tager jeg det til efterretning.

Er det, fordi der er hold i de anklager, at hun nu ikke skal arbejde i kommunen længere?

- Nej, tværtimod mener jeg, hun har gjort en kæmpe indsats i Jammerbugt Kommune. Hun har præsteret mere, end hvad man kunne forvente, og det står et flertal i kommunalbestyrelsen også bag.

Stor udskiftning

Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen i Brovst, hvor Jannie Knudsen var chef, har de seneste år haft store problemer med at fastholde sine ledende medarbejdere.

Nordjyske har tidligere skrevet om, hvordan jobbet som leder af forvaltningsservice har været særligt hårdt ramt af udskiftninger. En stilling som Jannie Knudsen i en periode også var konstitueret i.

Borgmesteren har tidligere tilkendegivet, at politikerne gerne vil have mere stabilitet på den post. Alligevel sagde Jannie Knudsens afløser op efter få måneder.

Med Jannie Knudsens afgang har endnu en ledende medarbejder nu forladt den forvaltning, der netop er blevet anklaget for et dårligt arbejdsmiljø.

Har du fortsat tillid til forvaltningsdirektøren, når kommunen fortsat har tilbagevendende problemer med at fastholde sine ledende medarbejdere?

- Her er der tale om en medarbejder, der har været her i adskillige år. Det er jo ikke unormalt, man skifter job. Så jeg tænker ikke, det har så meget at gøre med det, du antyder. Tværtimod er det helt normalt.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Jannie Knudsen, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.