Omstridte vindmøller i Brovst skal levere grøn strøm til mejerier

Det står klart efter, at Arla og Eurowind Energy har indgået en 10-årig strømaftale. Ifølge en pressemeddelelse træder aftalen i kraft senest 1.januar 2025.

Der eksisterer allerede en vindmøllepark på grunden, men den skal erstattes af nye og tidssvarende møller, der forventes at blive sat i drift i november 2024. De 11 møller har været genstand for protester fra borgere i området, men tidligere på året blev indsigelser fra naboer afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planankenævnet.

Møllerne skal levere strøm, som svarer til 34.000 danske husstandes årlige elforbrug.

- Det her er en milepæl for Arla. Vi arbejder hver dag benhårdt for at nå vores bæredygtighedsmål – både i produktionen og ude blandt vores ejere. Og jeg er stolt over, at der allerede nu er klarhed om vejen til at levere på denne del af ambitionen, oplyser Hanne Søndergaard, der er bæredygtighedsdirektør i Arla Foods i pressemeddelelsen.

I løbet af de 10 år, som aftalen varer, vil den grønne energi fra vindmøllerne give en årlig besparelse på 58.000 tons CO2. Strøm fra vedvarende energikilder er en del af Arlas samlede klimamål om at reducere CO2-udslippet i produktionen med 63 procent inden 2030.

Den nye aftale omkring vindmølleparken Nørre Økse Sø er blot et af mange initiativer, der sikrer, at energiforbruget på Arlas mejerier og produktion dækkes af grøn strøm. Udover de 137 GW/h strøm, som vindmølleparken forventes at levere til elnettet, leveres der vedvarende energi fra solceller, biogasmotorer samt køb af grøn strøm produceret fra en række Arla-gårde i Danmark.