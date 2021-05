Oprykning et skridt nærmere: Fem på stribe for Jammerbugt FC

FODBOLD:Den gode stemning til busturen hjem fra Svendborg og Sydfyn var lige ved at blive spoleret, da Sfb-Oure var centimeter fra at udligne til 3-3 med ganske få minutter tilbage af kampen mod Jammerbugt FC.

Bo Zincks tropper havde leveret 70 minutters flot og inspirerende fodbold, hvor det eneste ankepunkt var, at man "kun" var foran med 3-1. Som det så ofte før er set i fodbold ændrede kampen radikalt karakter, da Svedborg pludselig fik reduceret til 2-3 og dermed skabt spænding om et resultat, der burde være mejslet i sten på det tidspunkt af kampen.

- Der gik rent ud sagt nerver i den i det sidste kvarter. Det er jo set før, men det var forfærdeligt at stå og være vidne til, for vi havde virkelig spillet en flot kamp i de første 70 minutter, siger Bo Zinck.

Han havde set Bardhec Bytyqi gøre det til 1-0 kort inde i kampen, og havde det ikke været for et straffespark af den mere tvivlsomme slags til Svendborg-Oure var der ikke noget at lave for Jammerbugt-keeper Marcus Bundgaard i de første 45 minutter. Nu blev det kun nødvendigt at hente bolden ud af netmaskerne efter Philip Stoustrups udligning.

Det lykkedes imidlertid Jammerbugt FC at komme tilbage i front inden sidebyttet. Lasse Storvang gjorde sin indflydelse flot gældende, da han kort inden pausen bragte Jammerbugt tilbage på sejrskurs.

Den kurs blev for alvor sporet ind, da Bardhec Bytyqi for anden gang i kampen kom på måltavlen. Efter en times spil gjorde han det til 3-1, men der opstod panik før lukketid, da Elias Lamnaouar reducerede med fem minutter tilbage.

- Vi burde have ført 5-1 eller sådan noget, da de reducerede til 2-3. Det var virkelig en kamp, hvor vi fik fundet et godt flow i vores spil. Der blev skabt mange chancer, og vi havde alle muligheder for at lukke kampen meget tidligere, konstaterer Bo Zinck.

Da Jammerbugt-delegationen havde sat sig godt til rette i bussæderne kunne man konstatere, at B. 93 også vandt sin kamp 2-1 over Brabrand. Dermed er der stadig fire point mellem de to tophold i Jammerbugts favør.

- Det er jo fint, for nu er vi en runde tættere på målet. Det her bliver et tæt løb mellem os og B. 93, men vi er godt kørende for tiden. Det her var vist vores femte sejr på stribe, så det kører meget godt. Vi fik vist, at vi er det mest fleksible hold i rækken. Det er sådan noget, der giver yderligere tro på tingene, og så er det skønt at konstatere, at vi har så meget bund i holdet, at vi får reddet sejren i hus til sidst, siger Bo Zinck.

Turneringen er så småt så fremskreden, at man kan begynde at se hold, der ikke har det store at spille for. Det er et element, som Bo Zinck er meget opmærksom på i de kommende kampe.

- Der er ingen tvivl om, at motivation kommer til at have indflydelse. Der vil være hold, der ikke har det store at spille for. Ud fra det program vi har tilbage, så var lørdagens resultater gode på flere måder, siger bo Zinck.

Næste kamp for topholdet i den vestlige 2. divisionspulje er en hjemmekamp mod Middelfart, der inden sæsonen var favorit til at indtage den position, som Jammerbugt FC lige nu ligger solidt på.