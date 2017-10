På jagt efter mast i Ølandskoven

GJØL: Et godt naboskab er guld værd. For Gøl Bådens Træskibslaug, der har til huse lige ved dæmningen Gjøl-Øland, udmøntede det sig torsdag i en 20 meter høj lærk, som Øland Skovs ejer, Mette Glarborg, har skænket til formålet.

Træet blev fundet og udpeget for et par uger siden, og torsdag mødtes træskibsfolkene så med Mette Glarborg og et par skovmænd på Øland for at fælde træet og få det kørt til Gjøl.

- Jeg er meget glad for ting af træ, og jeg synes, det er en flot opgave, de har påstaget sig på Gjøl. Jeg var ovre og se på skibet i værftshallen ved Gjøl Bjerg for et par dage siden - og det er jo lige, så man har lyst til at give det en krammer, siger Mette Glarborg.

Lærketræet blev fældet, afgrenet og opmålt, og der blev fint plads til både otte meter mast og en lossebom på 4-5 meter i den samme stamme. Nu er træet kørt i hus på Gjøl og skal tørre og lagre, indtil det videreforarbejdes til sit endelige formål.

- Det er jo ikke en mast til sejlføring. Båden sejler udelukkende for motor, så mastens funktion her er at blive brugt som kran. Gøl Båden sejlede både med passagerer og fragt mellem Gjøl og Aalborg, så der var god brug for en lossebom, siger formanden for Gøl Båden, Ivan Kristensen.

Bådelauget fik for nogle uger siden 250.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond og har tidligere fået 750.000 fra Skibsbevaringsfonden samt en række større og mindre beløb fra andre fonde samt fra Jammerbugt Kommune.

Restaureringen ventes at være helt færdig til søsætning om et års tid.