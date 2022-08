På vej mod rekord: Turisterne er vendt tilbage

JAMMERBUGT:Juli måneds vejr var en anelse lunefuldt, hvor ikke alle dage indbød til en tur i bølgerne eller solbadning, men det har ikke gjort interessen for at holde ferie i Jammerbugt Kommune mindre. Ifølge Erhvervs- og Turistchef Anna Oosterhof, er forventningen, at rekordåret 2019 i år vil blive overgået.

- Vores sammenligning tager udgangspunkt i 2019, og inden covid-19 gjorde sit indtog. Allerede nu har vi en vækst på 10 procent, når vi ser på tallene fra 1. januar og til dags dato, siger hun.

Efter to år med begrænsede indrejsemuligheder for udenlandske gæster, er særligt de tyske gæster vendt tilbage i stor stil. Her er der sket en stigning fra 2019 på knap 13 procent. De hollandske, svenske og norske gæster er også vendt retur i stor stil i år, men antallet er endnu ikke på højde med rekordåret 2019.

Antal overnatninger efter nationalitet i Jammerbugt Kommune Jette Klokkerholm

- Det er meget positivt, at vi ikke blot holder kadencen men tilmed oplever vækst. Vi har været bevidste om, at mange danskere i år formentlig ville rejse udenlands på ferie, og det er også tilfældet, siger Anna Osterhof.

Smilet er stort hos Anna Oosterhof, for meget tyder på et rekordår for turismen i Jammerbugt Kommune. Arkivfoto: Bent Bach

- Derfor er det glædeligt, at vi fortsat ser mange danske turister i Jammerbugt Kommune, hvilket jeg tror, skyldes, at corona har åbnet vores øjne for, hvad vores eget land kan tilbyde. Desuden tror jeg, at mange danskere har kombineret en udlandsrejse med et ophold i Danmark, siger hun.

Gæsterne køber mindre

Hos Feriecenter Slettestrand er direktør Kristian Skjødt godt tilfreds med sæsonen, som han dog synes er svær at sammenligne med de tre foregående sæsoner, der var præget af rekordåret 2019 og covid-19 i 2020 og 2021.

- Vi har haft alt udlejet hele sommeren og har indtil nu haft en fin sæson. Vi har oplevet, at der har været mange mennesker i området - til gengæld kan vi mærke, at der har været en tilbageholdenhed i gæsternes forbrug. Det er kommet til udtryk i form af, at gæsterne eksempelvis ikke har købt et ekstra glas vin eller har brugt penge på guidede ture og oplevelser, siger Kristian Skjødt.

Størst fremgang har der været i antallet af overnatninger i feriehuse og hoteller, mens camping er status quo, og der er en tilbagegang i overnatninger på vandrerhjem.

Traditionen tro har tyngden af gæster ligget i skoleferien, dvs. uge 28, 29, 30 og 31, men ydersæsonerne er efterhånden også ved at være efterspurgte. I øjeblikket er der mange tyske og hollandske gæster i området, siger Anna Oosterhof.

- Tidligere var der en pause fra sommerferien og frem til efterårsferien, men i dag strækker sæsonen sig længere, hvilket har stor betydning for lokalområdets butikker og restauranter, siger Anna Oosterhof.

Antal overnatninger 2019 - 2022 Jette Klokkerholm

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Chr. Gade (V), glæder sig over udsigten til et godt turistmæssigt år. Det har stor betydning, idet turismen fylder 20 procent af samfundsøkonomien i Jammerbugt Kommune, oplyser borgmesteren, der også er formand for Vestkystsamarbejdet, som blandt andet arbejder for gode rammevilkår for turismen .

- Det et vigtigt erhverv og for at sikre gode rammer for fortsat vækst, er det blandt andet vigtig med mere kapacitet, herunder eksempelvis at flere vil leje deres sommerhuse ud, og her kan Folketinget give bedre økonomiske vilkår. Vi arbejder jo også med lokalplaner, som kan sikre mere kapacitet, og vi skal endvidere skabe gode rammer med el-ladere i sommerlandet og ude i sommerhusene, siger han og tilføjer, at det skal gå hånd i hånd med markedsføring og godt værtsskab.