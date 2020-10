Påbud fra styrelse om restriktioner i samtlige sociale tilbud

JAMMERBUGT:På grund af det stigende smittetal i Jammerbugt Kommune har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Jammerbugt Kommune at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på samtlige kommunale sociale tilbud i Jammerbugt. Det sker for at beskytte udsatte borgere og medarbejdere på sociale tilbud mod smitte med COVID-19. Og for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Jammerbugt Kommune

Restriktionerne betyder, at det fra tirsdag 20. oktober indføres forbud mod besøg på sociale tilbud i Jammerbugt kommune, hvor der er borgere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe.

- Hvorvidt der på det enkelte tilbud er borgere eller medarbejdere, der er i en risikogruppe, vurderes af det enkelte tilbuds ledelse ud fra sundhedsfaglige retningslinjer, hedder det i pressemeddelelsen.

Der er dog undtagelser fra besøgsrestriktioner.

- I kritiske situationer, vil det fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Det samme gælder for besøg af 1-2 faste pårørende, når det kan ske indendørs i borgerens egen del af tilbuddet, skriver Jammerbugt Kommune i pressemeddelelsen.

Besøgsrestriktioner på de sociale tilbud i Jammerbugt Kommune vil blive ophævet af Social- og Indenrigsministeriet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.