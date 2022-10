42-årig med trailer påkørt af to biler

TRANUM:En 42-årig mand fra Løgstør kom mandag sidst på eftermiddagen til skade ved en trafikulykke på Hjortdalvej mellem Tranum og Hjortdal.

- Han stod i vejkanten og var ved at spænde noget ved sin trailer, da han blev ramt af en bil, hvorefter han også blev ramt af en modkørende bil. Han blev ramt to gange, forklarer vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Bilen, der ramte den 42-årige mand først, blev ført af en 66-årig mand fra lokalområdet, mens den modkørende bil blev kørt af en 64-årig mand - også fra lokalområdet.

Den påkørte mand var ved bevidsthed, da han i ambulance kørt til Aalborg Universitetshospital.

- Og han er udenfor livsfare, oplyser vagtchefen.

Han tilføjer, at der blev sendt en bilinspektør til stedet for at skabe klarhed over, hvordan ulykken kunne ske.

Der er ifølge Poul Fastergaard ikke taget stilling til, om bilinspektørens undersøgelser fører til sigtelser i sagen.