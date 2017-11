Pandrup-bokser blev dansk mester

BOKSNING: Frederik Lundgaard Jensen fra Pandrup Bokseklub hentede søndag den ventede guldmedalje ved de danske mesterskaber i amatørboksning i Roskilde.

Nordjyden var kommet frem til søndagens finale i suveræn stil, og her var han ligeså overbevisende, da det blev til en 5-0-sejr over Islam Zajpulajev Herning AK.

Mens Frederik Lundgaard Jensens sejr var ventet, var det mere overraskende, at AK Jydens Sune Heltberg også var nået frem til søndagens finaler. Weltervægterne var gået den lange vej via kvalifikationen, men søndag stoppede festen så for Heltberg.

I finalen blev det til et 1-4-nederlag til Nikki Møller Nielsen Grindsted AK.