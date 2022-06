Papegøje gnavede sig ud af bur - nu er den på flugt

ØLAND:Kan det virkelig lade sig gøre at overse en 1200 gram tung mørkerød papegøje på én meter fra næb til halespids, som flyver rundt ude på Øland i Jammerbugt Kommune?

Ja, det kan det godt, hvis du spørger Sanne Løfqvist Bager.

- Det er faktisk så svært, så du ikke drømmer om det, siger hun.

Sanne Løfqvist Bager er fugle-entusiast, og for hver time vokser hendes bekymring for den syv år gamle papegøje Frigg, som sammen med sin to år ældre søster Celine har boet i en voliere på Sanne Løfqvist Bagers ejendom på Øland i halvandet år.

Forleden lykkedes det for Frigg - eller måske de to søstre i fællesskab - at gnave et hul i deres voliere og få luft under vingerne. Men hvor det hurtigt lykkedes for Sanne Løfqvist Bager at kalde Celine til sig, så er lillesøsteren stadig væk.

Sanne Løfqvist Bager var ellers tæt på at lokke fuglen til sig, men et knæk fra en gren i det træ, hvor den sad, forskrækkede fuglen.

- Problemet er, at når disse fugle flyver i panik, så flyver de bare afsted. Det er det, der er sket her. Hun er blevet bange, og samtidig har det, og så er hun røget et eller andet sted hen, vi ikke ved hvor er, fortæller Sanne Løfqvist Bager.

Fredag har hun på sin Facebook-side bedt folk i området om at holde øje med hendes papegøje - og gerne tippe hende, hvis det lykkes at få øje på den store fugl.

Sanne Løfqvist Bager har gennem mange år arbejdet med at træne papegøjer i friflyvning.

- Men det har vi ikke med hende her, og det komplicerer tingene. Hende her flyver på tillid, så hun vil gerne flyve ned til mig. Men ikke til andre, fortæller hun.

Mens hun i første omgang ikke er bekymret for, om den forfløjne og forsvundne papegøje kan finde føde under sin flugt, er hun bekymret for, om der er tilstødt fuglen noget.

- Hun har været væk i adskillige dage, så nu skal vi altså til at finde hende, siger Sanne Løfqvist Bager.

Hun håber, at alle, der kan hjælpe hende på sporet af hendes papegøje, vil kontakte hende via hendes Facebook-side.

Araer, som stammer fra Syd- og Mellemamerika, er en slægt af papegøjer, som kan blive op til 75 år gamle.