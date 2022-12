Parcelhusgrund gemte på unikt fund fra vikingetiden

HUNE: I forbindelse med en ny udstykning stødte entreprenører på historiske rester, og arkæologer fra Nordjyske Museer blev derfor tilkaldt. De kunne konstatere, at der havde været en vikingehal på grunden.

- For at sige det som det er, så er det her fuldstændigt vildt. Det er ikke noget, jeg har oplevet i min tid som arkæolog, at man har fundet en hal fra denne her periode og af de dimensioner, siger Torben Sarauw, der er afdelingsleder ved Nordjyske Museer.

Ifølge Nordjyske Museer har hallen været op mod 40 meter lang og 8-10 meter bred, og den har haft 10-12 store egetræsstolper, som har båret taget. Der er tale om et af datidens prestigebyggerier, som udover at have haft en dagligdagsfunktion formentlig også har været samlingssted for politiske møder og store vikingegilder.

- De foreløbige udgravninger viser, at der har levet en stormand eller en familie, der har haft en vis status som har haft økonomi til at lave den form for byggeri og måske også til at rejse runesten, siger Torben Sarauw.

default Foto: Nordjyske Museer

Hallen minder om de huse, der er fundet ved Harald Blåtands ringborge, som blandt andet tæller Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Aggersund. Det er en af grundene til, at arkæologerne daterer hallen til omkring 900-tallet.

- Der er tale om en lokal stormand, som har kendt Harald Blåtand og på en eller anden måde har indgået i hans støtter. Fundet viser, at den her del af Jylland spillede en vigtig rolle, hvilket vi blandt andet også kan se ud fra tilstedeværelsen af ringborge, ligesom vi har forskellige kilder, der fortæller, at man samlede skibene i Limfjorden, inden de drog på togt i England, fortæller Torben Sarauw.

For at få mere information om livet for de beboere, der havde sin gang i området omkring 900-tallet, skal arkæologer i gang med undersøge jorddele, som er fundet i hullerne, hvor de store stolper har stået.

- Vi tager en del af fyldet med hjem til museet og undersøger det for at se, om der eksempelvis er affaldsstumper eller lignende, der kan fortælle mere om dem, der har boet der. Disse undersøgelser vil også betyde, at vi får en mere præcis datering, siger Torben Sarauw.

Hvem boede i gården på Stenmarksvej

Arkæologerne mener også at kunne sætte navn på slægten, som her boet på den store gård.

I Hune Kirke - ikke langt fra udgravningen - står der nemlig en af Vendsyssels største runesten. Den er halvanden meter høj og bærer teksten: ”Hove, Thorkild, Thorbjørn satte deres fader Runulv den Rådsnildes sten”. vurderer arkæologerne, at hallen har tilhørt vikingeslægten "Runulv den Rådsnilde". Derfor er det sandsynligt at tro, at denne slægt har boet på vikingegården.

- Det er svært at bevise, at den fundne vikingehal tilhørte Runulv den Rådsnildes slægt, men det er bestemt en mulighed. Om ikke andet repræsenterer runesten og hal samme sociale klasse og begge hører til samfundets elite, oplyser udgravningsleder Thomas Rune Knudsen.

default Foto: Nordjyske Museer

Der har kun været muligt at udgrave en del af den store hal, men vurderingen er, at der ligger flere huse gemt under mulden.

Også den gamle boldbane i Hune har været genstand for arkæologernes blik. Her er der nemlig fundet spor efter de såkaldte grubehuse, som kendes fra jernalderen til sen jernalder eller vikingetiden.

Her ventes arkæologerne at afslutte undersøgelserne indeværende uge, mens udgravningen af hallen genoptages efter nytår, når vejret tillader det.