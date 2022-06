Nu forlanges der undersøgelse af utilstrækkelig kommunal rengøring

Socialdemokratiet og SF i Jammerbugt Kommune vil have undersøgt de dårlige vilkår for det rengøringspersonale, som varetager udliciterede kommunale rengøringsopgaver.

Det skriver de to partier i en pressemeddelelse.

- Det er simpelthen urimelige vilkår at arbejde under, og det kan vi ikke bakke op om, skriver partierne.

Udmeldingen kommer efter Nordjyske i sidste uge kunne fortælle, hvordan rengøringspersonalet i flere tilfælde føler sig utilstrækkelige på grund af dårlige arbejdsvilkår.

Rengøringsassistenten Louise Kjær Nielsen kunne berette om en dagligdag med flere opgaver, uden der bliver afsat mere tid til at udføre dem. Samtidig oplever hun og kollegerne, at der ofte mangler rengøringsartikler, støvekoste, handsker, poser osv., hvilket gør det umuligt at udføre deres arbejdsopgaver.

De dårlige arbejdsvilkår fik en samlet personalegruppe til at sende et åbent brev til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

Personalet er alle tilknyttet det private rengøringsselskab Rengoering.dk, som overtog rengøringen på kommunale børnehaver, skoler og administrationslokaler for omkring to år siden.

Det er aftalen med Rengoering.dk, som SF og Socialdemokratiet nu vil have undersøgt.

- Vi kan under ingen omstændigheder acceptere et samarbejde med private virksomheder, der ikke sikrer arbejdsmiljøet, og som ikke giver overenskomstlignende forhold, skriver partierne i pressemeddelelsen.

Partierne vil hurtigt have iværksat en undersøgelse af rengøringspersonalets arbejdsvilkår og vurdere om kontrakten er overholdt.

Indehaver af Rengoering.dk, Qasem Ashraf, afviser, at der er et generelt problem med manglende rengøringsartikler og henviser ellers til medarbejdernes nærmeste leder.