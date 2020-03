Passager i bil sigtet for spritkørsel: Trak hue ned over øjnene på føreren

FJERRITSLEV:En passager i en personbil, som tirsdag kørte ved Fjerritslev, er nu sigtet for spritkørsel.

Det skyldes, at passageren - en 26-årig mand - valgte at trække en hue ned over øjnene på føreren. Det skete, mens bilen kørte på Gøttrupholmevej.

- Det fik bilen til at køre i grøften. Der skete heldigvis kun mindre materiel skade. Men passageren har nu fået taget en blodprøve, da der er mistanke om, at han var påvirket af alkohol. Og da han blandede sig i kørslen, er han nu sigtet for spritkørsel, fortæller politikommissær Michael Karstenskov, Lokalpolitiet i Hjørring.

Han pointerer, at det altid er en dårlig idé at blande sig i kørslen - uanset om han har drukket alkohol eller ej. Tidligere har politiet set eksempler på, at håndbremsen bliver trukket, og det kan altså have mere alvorlige konsekvenser, end man umiddelbart forestiller sig.