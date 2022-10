Pengeinstitut stikker en kæp i hjulet på genåbning af købmandsbutik

VESTER THORUP: Selv om det er lykkedes en arbejdsgruppe at sikre det økonomiske fundament til en genåbning af byens lokale dagligvarebutik, sker det ikke som planlagt 1. november.

Købmand Klaus Andersen, der skulle have stået i spidsen for den borgerdrevne butik, har været nødsaget til at udskyde åbningen.

- For tre måneder siden havde jeg opbakning fra mit pengeinstitut, men på grund af den nuværende situation med stigende energipriser mener de, at jeg bør vente, siger Klaus Andersen, der i forvejen driver "Min Købmand" i Fjerritslev.

- Jeg er frustreret og ked af hele situationen, og havde det været for et halvt år siden, var der ingen problemer. Jeg har forståelse for bankernes bekymringer i forhold til den nuværende samfundssituation, men jeg ved, at jeg nok skal få en sund og god forretning i V. Thorup, men det kræver, at jeg har mit pengeinstitut med mig, siger Klaus Andersen, der allerede har ansat personale i V. Thorup.

- Ligesom jeg, går de og afventer, og jeg håber, at jeg kan komme i gang hurtigst muligt og senest 1. december.

Ærgerlig situation

Arbejdsgruppen har formået at indsamle godt halvanden million kroner i tegnede anparter og støttebeløb, som kommer fra både fastboende, sommerhusejere, foreninger og virksomheder. Et engagement, som tegner godt for den fremtidige drift af butikken, mener Henrik Agesen, der er koordinator og medlem af arbejdsgruppen.

- Alle, som på denne måde bakker op om en ny butik, tilkendegiver på bedste vis, at de vil handle mest mulig i den lokale butik i fremtiden, siger han og lægger ikke skjul på, at han er ærgerlig over situationen.

- I Thorup-Klim Dagligvarebutik ApS er vores vigtigste formål at kunne tilbyde den lokale købmand så optimale forhold som muligt og til den lavest mulige leje. Vi har gjort alt for at minimere købmandens risici i projektet, og alt har været tilrettelagt og planlagt længe, så det her kommer som en stor overraskelse, siger Henrik Agesen.

Brugsen i Vester Thorup lukkede i juni, og efter planen skulle Klaus Andersen have åbnet 1. november. Arkivfoto: Henrik Bo

LAG Jammerbugt - Vesthimmerland har bevilget penge til indkøb af nyt køle- fryseudstyr og aircondition. Desuden afventer arbejdsgruppen resultatet af en ansøgning på 600.000 kroner i tilskud fra Boligministeriets pulje til borgerdrevne købmandsbutikker.

- Vi synes, at der er så meget potentiale i det her projekt, at vi har svært ved at forstå, at Klaus ikke har opbakning fra sit pengeinstitut. Ikke alene er der stor lokal opbakning, men også Dagrofa, der har erfaring med 97 borgerdrevne butikker, bakker dette projekt op i form af inventar, delvis finansiering og hjælp til den nye købmand, siger han.

Frivillige i arbejdstøjet

Sideløbende med arbejdet med at sikre det økonomiske grundlag, har frivillige knoklet med at få lokalerne på hjørnet af Toftholmvej og Thistedvej gjort klar til genåbningen.

- Mange frivillige har de seneste uger gjort en kæmpe indsats for at klargøre de nuværende lokaler til åbning. Lokalerne fremstår nu optimerede og nymalede, og der er udført renoveringer af bygningen både indvendig og udvendig, siger Henrik Agesen.

Selv om projektet lige nu møder et stort bump på vejen, er der fortsat en stærk tro på projektet.

- Det er ikke et projekt, der stopper. Vi håber, at der findes en løsning i nær fremtid, så området hurtigst muligt kan få deres lokale dagligvarebutik, som alle ønsker, siger Henrik Agesen.