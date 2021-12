Petanquebane må vige for Danmarks hurtigst voksende sportsgren

BROVST:Tag et forvokset bordtennisbat, en skrumpet tennisbold og et net i et glasbur. Smid så dig selv og tre venner ind i buret og du har opskriften på en omgang padel.

Ketchersporten er i skrivende stund landets hurtigts voksende sportsgren, og kigger du på Dansk Padel Forbunds hjemmeside, er Danmarkskortet da også klistret ind i padelanlæg. Sådan da.

For i Han Herred har du indtil nu skulle køre til Blokhus, Løgstør, Thisted eller Aalborg for at dyrke den populære, mexicanske sport - men i det nye år kan du svinge battet i Brovst.

- Vi går i gang med at lave anlægget ligeså snart vejret tillader det, fortæller centerleder i Brovst Sport- og Kulturcenter, Lars Kaldal Simonsen.

Padelbanen kommer til at ligge lige ved hallen, boldbanerne og den kommende skaterbane. Efter planen står den allerede færdig inden påske.

- Den gruppe, der har stået for at samle penge ind, har nu fået bevilget så mange, at vi kan gå i gang.

Den nye padelbane kommer til at ligge lige ved hallen i Brovst. Arkivfoto: Lars Pauli

Ifølge et indhentet tilbud vil det koste 560.000 kroner at realisere projektet - og selvom godt og vel en halv million kan lyde af meget, rækker det kun til én bane.

- Det er det, der var penge til, så vi må nøjes med den ene bane indledningsvist, lyder det fra centerchefen, der samtidig forklarer, at man kommer til at kunne booke banen på timebasis.

For at gøre plads må det meste af byens store petanquebane lade livet og i stedet fungere som fundament for det nye anlæg.

Brovst Sport- og Kulturcenter har fået støtte til projektet fra Sparekassen Vendsyssel og Norlys Vækstpulje, ligesom kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt, at støtte med 140.000 kr. fra Landdistriktsanlægspuljen til et padelanlæg.