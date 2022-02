Peter sælger 50 kæmpeburgere om dagen på Gjøl Kro

Hakkebøfferne er stablet ovenpå hinanden kun adskilt af baconstykker med lidt grønt pynt på toppen, der nærmest tager en ironisk plads på den ellers salatfrie tallerken.

Det er opskriften på en gigantisk burger, som blev introduceret i januar på Gjøl Kro - og som siden er blevet fast inventar på menukortet.

- I onsdags lavede vi nyt menukort, og ‘monsterburgeren’ på halvandet kilo er kommet med som fast inventar sammen med en lidt mindre version på et halvt kilo, som vi kalder ‘miniature’, siger Peter Kjeldgaard, der er indehaver og kok på Gjøl Kro.

Om du synes, en burger på 1,5 kilo lyder lækkert eller vulgært, er op til dig. Men kokken bag kæmpeburgeren har dog selv gjort sig nogle tanker om sin kæmpe kreation.

- Jeg mener jo ikke, at man kan sige, at noget mad er ‘ulækkert’ eller ‘klamt’. Så er man dårligt opdraget, slår han fast.

80 kilo burger over disken på fredag

Gjøl Kro har lukket mandag og tirsdag, men op til weekenden begynder efterspørgslen på den store burger at eskalere for den lille kro.

Der er nemlig ofte større selskaber, som vælger at aflægge et visit op til 12 personer ad gangen. Her tager nogle udfordringen op om at spise hele monsterburgeren inklusiv pommes frites og fadøl på 30 minutter - og dermed spare de 285 kroner, som burgeren koster.

Peter Kjeldgaard har reddet sin omsætning i januar på monsterburgeren. Men det har også kostet ham en shitstorm. Foto: Henrik Louis

- Det er lidt en manddomsprøve for nogle, og efterspørgslen er stor. På vores åbne dage har vi i gennemsnit 50 bestillinger af monsterburgeren, siger han.

- Jeg har allerede 36 bookinger af burgeren på fredag. Så jeg regner med det nok løber op i 55 burgere dén dag.

Det betyder, at Peter skal have godt gang i panden for at nå at tilberede lidt over 80 kilo burger - vel at mærke kun på fredag.

- Vi har delt restauranten op i burgerkoncept og gourmet. Og jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg ville elske at leve af kun at lave gourmetmad. Men jeg må sige, at den her store burger har reddet min omsætning i januar, siger den glade kroejer.

Januar og februar er normalt historisk dårlige måneder for omsætningen på Gjøl Kro, men i år blev altså et rekordår, fortæller han.

Shitstorm nåede fra Skagen til Tyskland

Og budskabet om den gigantiske burger er nået vidt omkring.

- Jeg har haft kunder fra det meste af landet, som kører flere timer for at få burgeren. De kommer fra Odense, Holstebro, Lemvig og en del fra Skagen. Og så har jeg også haft en enkelt kunde, der kom helt fra Tyskland, siger han.

Men ikke alle klapper i deres hænder og tager plads i restauranten. For i den virtuelle verden har mange i stedet lagt god afstand til de ekstreme mængder mad, som bliver serveret på Gjøl Kro.

Folk kommer langvejs fra med Gjøl Kro som destination. Foto: Kim Dahl Hansen

Klimadebatten raser

I kommentarsporet på Facebook er det tydeligt, at klimadebatten raser, og der bliver tænkt over ressourcespild og oksekød som en af de helt store CO2-syndere.

- Nogle folk er megasure og mener, det er madsvineri. Men jeg må trække lidt på skuldrene. Jeg laver det jo kun, hvis der er efterspørgsel på det, siger Peter Kjeldgaard og fortsætter:

- Den mængde mad, jeg smider ud, er ingenting i forhold til, hvor meget supermarkederne smider ud dagligt. Så håber jeg da på, at de folk, der skriver med klimaargumentet på Facebook også er dem, der hopper i containeren i supermarkedet, så de kan redde klimaet, siger han.

‘Vulgær’ restaurant i støbeskeen

Om der kommer flere vilde og overdimensionerede tallerkener på menukortet på Gjøl Kro, ved ejeren ikke endnu. Men debatten har affødt endnu en ekstrem idé, som dog stadig er i det tidlige stadie.

- Jeg kan godt lide at puste lidt til ilden og være med til at tage sådan en debat her op. Jeg går lidt med en ekstrem tanke om at åbne et helt sted, hvor der kun bliver serveret vulgært mad. Det skulle ikke være Gjøl Kro, men et sted for sig selv, siger han.

