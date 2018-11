Politi fandt lager med designermøbler: To mænd sigtet

JAMMERBUGT: Nordjyllands Politi slog onsdag til mod to mænd, der opholdt sig i et sommerhus i Fjerritslev-området.

De to mænd - der er henholdsvis 26 og 40 år - er mistænkt for flere sommerhusindbrud i Nordjylland.

Efter længere tids efterforskning mod mændene, valgte politiet altså at anholde dem onsdag, fortæller fungerende politikommissær Mikkel Brügmann, Nordjyllands Politi.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fundet lagerlokaler i Himmerland, hvor der var opbevaret en del stjålne designermøbler - blandt andet lamper og stole, fortæller Mikkel Brügmann.

Forventer flere sigtelser

De to mænd blev torsdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor de blev varetægtsfængslet i fire uger.

I første omgang er de sigtet for fem indbrud i sommerhus i Blokhus og Løkken-området, men politiet forventer, at der kommer flere sigtelser til, som efterforskningen skrider frem.

De to mænd ønskede ikke at udtale sig under grundlovsforhøret, og det var heller ikke klart, hvordan de forholder sig til sigtelserne mod dem, oplyser anklager Torben Kauffmann.

Den ene af de sigtede er fra Frederikshavns-området, mens den anden er fra Midtjylland.