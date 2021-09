Politi jagtede ulovlige knallerter: En konfiskeret

AABYBRO:En knallert blev i sidste ende konfiskeret i forbindelse med en aktion, som Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi har afviklet i Aabybro.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Der var tale om en målrettet aktion, der var rettet særligt mod knallerter i området omkring Aabybro, oplyser lederen af Operativ Færdsel, politikommissær Thomas Ottesen.

Formålet var – foruden at sætte ind over for konkrete overtrædelser med ulovlige knallerter – også at få en god dialog med de unge knallertkørere for at forebygge fremtidige færdselsforseelser.

- Både vores konkrete indsatser og vores dialog handler grundlæggende for os om at højne trafiksikkerheden, så færre kommer til skade på de nordjyske veje, siger Thomas Ottesen

Han konstaterer, at begge dele efter hans vurdering lykkedes for færdselsbetjentene ved den seneste aktion.

Der blev nemlig standset i alt syv knallerter - de to af dem blev indbragt til videre undersøgelser, og den ene blev efterfølgende konfiskeret. Herudover blev der af færdselsbetjentene skrevet flere sager om overtrædelse af færdselsloven i form af fejl og mangler på knallerterne eller manglende brug af styrthjelm. Sagerne afgøres med en bøde.

- Men det vigtigste var, understreger politikommissæren, at vi samtidig med vores kontrol fik en etableret god dialog med de rigtige mange unge knallertkørere i området – det er altid bedre at forebygge, at noget ulovligt sker – end at skrive sager, for så er forseelsen sket.

Politikommissæren kommer med et løfte til nordjyderne og og en advarsel til knallertkørere med ulovlige knallerter:

- Vi vil naturligvis besøge området i Aabybro igen - og andre steder - løbende for at tilsikre, at forholdene er i orden.