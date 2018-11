Politi: Kvinde truet med kniv og foto af krisecentret, hun blev bragt til

AABYBRO: En 30-årig mand fra Aabybro-området blev tirsdag ved Retten i Hjørring varetægtsfængslet fire uger, sigtet for vold og dødstrusler mod sin kæreste, en kvinde i 30‘erne.

Manden nægter sig skyldig og har har kæret fængslingen til landsretten.

Ifølge sigtelsen har den 30-årige mand slået kvinden med et sofabord, så hun fik et stort, blåt mærke på benet. Samtidig skulle han have truet hende med kniv, så hun ikke anmeldte volden.

Det skulle være sket 8. november, og søndag 11. november opsøgte han igen kvinden. Her forsøgte han med et brækjern at bryde ind i kvindens hjem i Aabybro-området og truede med at slå hende ihjel, ifølge politiet. Kvinden kontaktede politiet, men manden var stukket af, da de nåede frem.

Politiet bragte hende til et krisecenter for kvinder, men manden fandt ud af, hvor hun var. Han kontaktede hende via mobil, truede igen og sendte hende et mobilfoto af krisecentret, fortæller Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi, der var anklager ved grundlovsforhøret.

Den 30-årige mand nægter sig skyldig i alle sigtelser.

– Det ligger fast, at han via mobil har sendt kvinden et foto af krisecentret, siger Torben Kaufmann.

Den 30-årige forklarede mobilfotoet med, at han ville gøre opmærksom på, at han var klar til hjælpe hende, ifølge anklageren.

Retten fandt, at der var grundlag for at varetægtsfængsle den 30-årige mand for trusler mod et vidne - kvinden - samt for dødstrusler og vold mod kvinden.