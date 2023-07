Politibetjent opdagede brand da han luftede hunden

AABYBRO:Da en politibetjent privat luftede sin hund sent lørdag aften opdagede han, at der var brand i et hus på Ahornvej i Aabybro.

Betjenten, der normalt arbejder på vagtcentralen, ringede resolut efter brandvæsnet, inden han sparkede døren til huset ind, og kaldte efter beboere i huset. Da der ikke kom noget svar blev røgdykkere sendt ind, men til alt held viste det sig, at beboerne i huset ikke var hjemme.

Der var derfor ingen, der kom til skade ved branden. Huset har dog fået en del skader.

Politiet har været forbi huset på Ahornvej. Men da det ikke er lykkedes at finde en brandårsag, vil man de kommende dage undersøge huset nærmere.

- Indtil videre kan vi ikke udtale os om brandårsagen, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Branden blev opdaget klokken 23.06.

Brand på Ahornvej i Aabybro