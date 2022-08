BROVST: Nordjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde en 64-årig mand fra Brovst, som savnes af familien.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Manden har forladt sin bopæl i Brovst-området på et tidspunkt mellem torsdag den 11. august og torsdag den 18. august 2022.

- Vi er bekymrede for den 64-årige mand, så vi håber, folk vil holde øje og straks ringe til os på telefon 114, hvis man mener at have set manden eller har en idé om, hvor han kan være, siger politikommissær Lars Jensen, leder af Nordjyllands Politis sagscenter i Hjørring i pressemeddelelsen.

Manden beskrives som; 64 år, 175 centimeter høj, spinkel af kropsbygning, Lys hud og med gråt langt hår.

Han er formentlig iført cowboybukser og blå tennissko



Nordjyllands Politi kan kontaktes på 114, hvis man har oplysninger om, hvor det savnede mand opholder sig.