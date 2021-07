Politiet er stødt på karakteristisk båd: Den har aktiveret politinæsen

PANDRUP: Nordjyllands Politi har været på sporet af en tyv, der stod bag et tyveri af gasflasker på Fårup Camping. Det ledte dem til en adresse i Pandrup, hvor de slog til, men på adressen var det ikke kun gasflasker, de fandt.

- Vi finder også den her båd, som vi gerne vil undersøge, om der er en ejer til derude, siger politikommissær Thomas Albrektsen fra Nordjyllands Politi.

Derfor har Nordjyllands Politi nu lagt et billede af båden på Facebook i håb om, at der dukker en ejer op, som savner sin jolle.

Båden er letgenkendelig med sin orange overbygning, og som politiet skriver i opslaget, var det noget, der fik aktiveret deres politinæse.

- Vi bliver er jo interesserede i at finde ud af, om den også er stjålet, når vi finder den på en adresse med andre tyvekoster, siger Thomas Albrektsen.

Vil gerne i kontakt med ejeren

Politiet har ikke registreret stjålne både, der matcher beskrivelsen af den karakteristiske jolle, og politikommissæren understreger, at det ikke er sikkert, at båden er stjålet.

Derfor håber de, at de ved at fremlyse billedet, kan få be- eller afkræftet deres mistanke.

Kan du genkende båden, kan du kontakte Nordjyllands Politi på 114.