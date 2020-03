Politiet fik et tip: Fandt skunklaboratorium under ransagning

FJERRITSLEV:Efterforskere fra Nordjyllands Politi foretog torsdag 26. marts en ransagning på en adresse i Fjerritslev-området – her fandt efterforskerne et skunklaboratorium. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ransagningen, der blev foretaget omkring kl. 19.30, skete på baggrund af et konkret tip til politiet.

Og der var noget at komme efter for Nordjyllands Politi.

- Under vores ransagning fandt vi på adressen et skunklaboratorium med omkring 200 planter, siger lederen af politiets efterforskning i sagen, politikommissær Casper Jacobsen.

Ifølge politikommissæren var der i alt tale om 9 kilo frisk hamp, 7,1 kilo marihuana, 1,7 kilo hash og lidt kokain.

- Derudover fandt vi 18 kilo ukendt brunt pulver, som vi nu skal have undersøgt nærmere for at fastslå, hvad det præcist er, siger Casper Jacobsen.

Efterforskerne beslaglagde desuden diverse udstyr, der blev benyttet til produktion af hamp.

I forbindelse med ransagningen blev stedets beboer, en 18-årig ung mand, anholdt og sigtet for salg af narkotika, det vil sige for overtrædelse af straffelovens § 191.

Manden, der erkender forholdet, blev løsladt efter endt afhøring, men han er fortsat sigtet i sagen, ligesom politiets efterforskning af sagen fortsætter.