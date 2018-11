Politiet håber på hjælp via tatovering i nakken

BLOKHUS: Et par indbrudstyve er blevet fanget på privat overvågningsvideo i færd med at stjæle Wegner-stole. Og nu beder Nordjyllands Politi borgerne om hjælp til at identificere i hvert fald den ene af de to tyveknægte.

– Torsdag den 18. oktober 2018 kl. 21.42 blev der begået indbrud i et fritidshus i Blokhus. De to indbrudstyve på stedet blev fanget af et privat overvågningskamera.

– Vi har flere billeder af indbrudshandlingen, hvor de to gerningsmænd fjerner otte Wegner Y-stole fra dette fritidshus, fortæller efterforskningsleder Kenneth Ginnerup fra Nordjyllands Politis efterforskningscenter i Hjørring.

Politiet har siden indbruddet forsøgt at få genkendt gerningsmændene og finde dem ved hjælp af interne kanaler – indtil videre uden succes.

– Derfor håber vi nu på, at andre derude kan genkende gerningsmændene. Man kan især lægge mærke til, at den ene mand har en tatovering i nakken, siger Kenneth Ginnerup.

Han opfordrer alle med oplysninger i sagen til at ringe til politiet på tlf. 114.

Han opfordrer også folk til at bruge politiets kameraregister.

– Billeder af gerningsmænd er et rigtig godt værktøj for politiets efterforskere, når de skal opklare kriminalitet. For tiden plages Nordjylland af indbrud, og det gør politiets nye kamera-register endnu mere aktuelt. Jeg tror på, at rigtig mange borgere kan se ideen med, at politiet hurtigt kan slå op, hvem der privat har aktive overvågningskameraer hængende, så vi kan spørge ind til billeder. Billederne kan bruges effektivt i efterforskningen, uanset om det drejer sig om vold, indbrud eller noget tredje, understreger Kenneth Ginnerup.

Han opfordrer til, at man som privat borger, forening, erhvervsdrivende osv. vælger at registrere sine overvågningskameraer i politiets register. Det kan man let gøre på www.politi.dk under fanen ”Hjælp politiet”.

Man skal logge ind med NemID eller i virksomheder med en medarbejdersignatur. Så bliver man bedt om at indtaste sine kontaktoplysninger og sit kameras placering.