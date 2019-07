Politiet har brug for hjælp: Hvem er manden, der gik langs hovedvej kun iført underbukser?

AABYBRO: Nordjyllands Politi har brug for offentlighedens hjælp til at identificere en mand, som søndag formiddag gik på Aalborgvej - omfartsvejen - ved Aabybro.

Klokken 10.05 kom der en anmeldelse om, at denne mand gik på cykelstien langs hovedvejen og kun var iført underbukser. Nogle personer forsøgte at tage kontakt til ham for at høre, om han havde brug for hjælp.

- De oplevede, at han virkede psykisk syg og lidt truende i sin adfærd, samt at han ikke umiddelbart kunne tage vare på sig selv, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

Det lykkedes ikke at få manden i tale. Folk forsøgte faktisk på flere sprog, men til sidst blev politiet tilkaldt.

Manden kunne ikke identificere sig over for betjentene, så han blev anholdt efter Politiloven.

- Loven er ligesom vores mulighed for at hjælpe folk, der ikke kan tage vare på sig selv, siger Karsten Højrup.

Hele søndagen befandt manden sig på politigården i Aalborg, men enten kunne han ikke eller ville ikke tale med politiet.

- Vi forsøgte gentagne med flere tolke og kolleger, der kan forskellige sprog. Men det har simpelthen ikke kunnet lade sig gøre, konstaterer vagtchefen.

Der blev også taget fingeraftryk på manden, men de har heller afsløret hans identitet.

Politiet så derfor ingen anden udvej søndag aften end at anholde manden efter Udlændingeloven og køre ham til Aalborg Arrest. Udlændingeloven giver mulighed for at anholde en person i op til tre gange 24 timer, før vedkommende skal fremstilles for en dommer, hvis der altså ikke er skabt klarhed over sagen inden da.

Nu håber Nordjyllands Politi så, at nogen har kendskab til, hvem manden er - eller måske bare har en formodning om det - og kontakter politiet. Manden beskrives som udlænding og taler muligvis russisk, hvilket dog er usikkert. Han er cirka 180 centimeter høj, slank af bygning, har mellemblondt til mørkt, pjusket hår og let skægvækst i ansigtet. Da han blev anholdt, var han kraftigt solskoldet på ryggen.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.