Politiet i ny sommeroffensiv: Det er farligst i weekenderne

NORDJYLLAND:Selv om vejret ikke ligefrem oser af sommer netop nu, så er feriesæsonen netop nu på sit allerhøjeste, og der er liv overalt i det nordjyske sommerland.

Og mens mange slapper af har dansk politi besluttet at trappe op i jagten på bilister, der sætter sig bag rattet med alkohol og narko i blodet.

Stop en påvirket bilist Rigspolitiet anbefaler, at du evt. kan gøre følgende i et forsøg på at hindre spirituskørsel: Fortæl ham eller hende, at du har det skidt med, at han/hun kører Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen Tilbyd en overnatning Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket Hvis han/hun alligevel kører, så kontakt politiet på tlf. 114” Kilde: Rigspolitiet VIS MERE

I de kommende 14 dage sætter hovedparten af landets politikredse foden på speederen i forsøget på at bremse de bilister, der har givet den rigeligt med gas ved grill-fester, havefester, festivaller og mange andre former for sociale begivenheder.

Det oplyser Rigspolitiet mandag morgen. Og de har tænkt sig at være til stede overalt i sommerlandet. I sommerhuskvarterer, på villaveje og på strande

Det er ikke første gang i år, at Rigspolitiet kommer med samme melding. Det samme skete i de 14 dage fra 19. juni-2. juli, og årsagen er krystalklar.

Ifølge Vejdirektoratet mistede 63 personer fra 2017-2021 livet i trafikken som følge af spiritusulykker, og der sker flere spiritusulykker med personskade i sommermånederne juni og juli end f.eks. i november og december.

Langt de fleste spiritusulykker sker fredag, lørdag eller søndag aften eller nat, og hovedparten af spiritusulykkerne er eneulykker. Hovedparten af de, der mister livet i en spiritusulykke er den spirituspåvirkede trafikant selv.

- Spirituskørsel er uacceptabelt og noget, som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Ifølge Danmarks Statistik blev der fra 2007-2021 i alt rejst 224.600 sigtelser for spirituskørsel. Generelt er antallet af sigtelser for spirituskørsel steget siden 2007 og toppede i 2020 med 17.000 for hele året.

Tal fra Danmarks Statistik afslører også, at 18 personer fra Region Nordjylland blev dræbt i forbindelse med spiritusulykker der fra 2018-2022. Det var 17 mænd og én kvinde. I samme periode blev 294 personer i Region Nordjylland kvæstet i en trafikulykke, hvor der var spiritus indblandet. Af dem var 233 mænd, mens 61 var kvinder.

Ud over spirituspåvirkning vil der også ske kontrol af, om førerne er påvirkede af narkotika eller medicin.