Politiet oversvømmes af anmeldelser om indbrud: - Vi har haft over 20 i dag

AALBORG: Nordjyllands Politi har lørdag haft travlt med at modtage anmeldelser om indbrud fra nord og syd i landsdelen.

– Vi har haft over 20 siden lørdag morgen, lyder det fra vagtchef Mogens Hougesen.

Indbruddene er blandt andet sket i fritidshuse ved Blokhus, og i villaer i Aalborg, Svenstrup og Dall Villaby.

– Der er ikke et bestemt modus, men tyvene er gået efter de sædvanlige koster: Bærbare computere, Sonos højttalere, designermøbler og også Royal Copenhagen porcelæn, siger vagtchefen.

Han appellerer kraftigt til borgerne om at holde et vågent øje med lokalområdet.

– Hvis man ser noget, der afviger fra normalen, så er det bare med at få taget et registreringsnummer på den bil, som ikke normalt kommer i området, eller et signalement af mistænkelige personer, så vi har noget at se efter, siger Mogens Hougesen.

Han anbefaler borgerne at bruge politiets app til telefonen, hvor man kan give politiet tip - også anonymt. Man kan også gå ind på politiets hjemmeside, politi.dk, og sende sit tip der.