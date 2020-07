Politiet på en times rundtur i Nordjylland: Ung bilist ville ikke standse

NORDJYLLAND:En 21-årig mandlig bilist fik natten mellem mandag og tirsdag sendt flere patruljer fra Nordjyllands Politi på sightseeing i store dele af Nordjylland.

En patrulje ville rutinemæssigt standse den 21-årige mand ved Arentsminde kort før klokken 3, men han havde ikke i sinde at stoppe.

I sin Peugeot 407 fortsatte han med mellem 100 og 140 kilometer i timen gennem Halvrimmen og Brovst og videre til Tranum, Hjortdal og Fjerritslev.

Patruljen bad på et tidspunkt om hjælp fra andre patruljer til at få standset den 21-årige mand, og politiet sendte flere vogne afsted for at assistere.

- Turen gik ad skovveje og grusveje, så han har været godt kendt i lokalområdet, konstaterer vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Fra Fjerritslev gik turen over Klim og Vester Thorup til Gøttrup og mod Aggersund, før den 21-årige efter en times kørsel besluttede sig for endelig at standse på Bejstrupvej.

Det viste sig, at han var frakendt kørekortet og desuden påvirket af kokain, fortæller vagtchefen.

Den 21-årige mand blev efter køreturen taget med på Politigården i Hjørring.

Ifølge vagtchefen har ingen personer været i fare under mandens kørsel.