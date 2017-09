Politiker om lukning af campingplads: Det er sygt

JAMMERBUGT: - En meget underlig beslutning.

Sådan siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack, om Naturstyrelsens lukning af Tranum Klit Camping. Pladsen lukker 1. oktober, og de flere end 80 fastliggere må vinke farvel til deres paradis gennem mange år.

Ifølge Torsten Schack er beslutningen klokkeklart i strid med regeringsgrundlagets aftale om, at staten skal sælge de 16 campingpladser, som fra gammel tid har været ejet af det offentlige.

- Her er nøgleordet sælge. Campingpladserne skal ikke lukkes, men sælges. Det virker, som om skovridderen har siddet og truffet den beslutning helt for sig selv, siger ordføreren.

Skovridder og repræsentant for Naturstyrelsen i Vendsyssel Jesper Blom-Hansen afviser på det bestemteste, at det er tilfældet.

- Beslutningen om at lukke campingpladsen har været forelagt alle regeringspartiers ordførere, og alle har nikket ja, siger han.

Både Tranum Klit Camping og den nærliggende Rødhus Klit Camping har gennem de seneste år fået færre og færre gæster, og det er derfor, at styrelsen har besluttet at lukke campingpladsen ved Tranum.

- Med lukningen skaber vi bedre muligheder for de andre campingpladser i området, siger Jesper Blom-Hansen.

Torsten Schack har sendt sagen til miljøministeren og bedt om, at den bliver drøftet så hurtigt som muligt.

Også det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Lausten (S) kritiserer lukningen af Tranum Klit Camping.

- Kan det virkelig passe, at regeringsgrundlaget taler om at sælge campingpladser, men at man lukker pladsen ved Tranum, spørger han.

Bjarne Lausten kritiserer også, at lokalsamfundet ikke har været tilstrækkeligt inddraget i sagen.

- Det er tosset med sådan et hastværk. Man skal give tid til forandringer, og så kunne der måske også være fundet andre løsninger, siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor Naturstyrelsen ikke har været i dialog med Jammerbugt Kommune om sagen, svarer skovridder Jesper Blom-Hansen:

- Vi har vurderet selv, at lukningen af Tranum giver bedst mening.

For Ole Stavad (S), der sidder i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, giver sagen ingen mening.

- Det er sygt. Regeringsgrundlaget kræver salg af campingpladserne, og så lukker Naturstyrelsen den. Den kloge løsning ville være at sælge campingpladsen til forpagteren eller andre private, siger han.

Ole Stavad påpeger også, at der er mange restriktioner på, hvordan de statsejede campingpladser må drives, og det kan gøre det svært for dem at konkurrere.

- Men man kan ikke kritisere - og lukke - en campingplads for manglende rentabilitet, når staten samtidig lægger så kraftige restriktioner på, hvad man må, siger han.

Ole Stavad vil ligesom Bjarne Lausten bede miljøministeren om at se på sagen.

- Jeg forventer, at ministeren snarest får løst problemet, så campingpladsen kan fortsætte, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade (V).