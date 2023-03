Politiker vil ikke støtte lokale foreninger - derfor siger han stop

JAMMERBUGT:Kan man give 35.000 kroner til paddleboard-udstyr til Attrup Bådelaug, når man samtidig skal spare på velfærden i kommunen? Nej, mener John Bjerg (NB), der er medlem af kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Da udvalget på seneste møde skulle tage stilling til en række ansøgninger om støtte til lokale foreninger og tilbud, valgte politikeren at bruge sin standsningsret på 20 forskellige ansøgninger.

Det vil sige, at alle 20 projekter nu skal behandles i den samlede kommunalbestyrelse.

- Når vi sparer på de svageste i kommunen, kan jeg ikke være med til at dele penge ud til foreninger, der kan vente, siger John Bjerg.

Ansøgningerne, der handler om alt fra traktortræk til overdækning hos KFUM-spejderne, fik tilsammen tildelt 621.800 kroner af et udvalgsflertal. Men de penge skal foreningerne nu vente på, indtil hele kommunalbestyrelsen har kunnet tage stilling til sagerne.

Adspurgt mener John Bjerg ikke selv, at det er voldsomt at sende 20 punkter videre op til kommunalbestyrelsen.

- Befolkningen skal se, hvad der foregår, og det gør de ikke, hvis det bare står på kommunens hjemmeside. Nu kommer de til at se det, fordi kommunalbestyrelsesmødet bliver filmet.

Ifølge John Bjerg handler hans modstand ikke om de enkelte projekter, faktisk kunne han egentlig acceptere 90 procent af dem, hvis ikke det var på grund af den økonomiske situation.

Han håber, at kommunen i stedet kan støtte dem næste år.

Bliver det ikke dyrere på den lange bange at sige nej til de her projekter, der kan fastholde eller tiltrække borgere, der betaler skat?

- Nej. Jeg mener, at alt det, der bruges på øget bosætning, skal stoppes. Folk kan bo, hvor de vil. Der er 98 kommuner, der har ansat folk til at trække borgere til fra de andre 97. Det er jo hul i hovedet.

Udvalgsformand Helle Bank Andreasen (V) køber ikke John Bjergs argumentation. Arkivfoto: Bo Lehm

Ikke set i årevis

Formanden for udvalget, Helle Bak Andreasen (V), er ikke enig i John Bjergs betragtning af støttekronerne.

- I mine over 20 år som politiker har jeg aldrig nogen sinde oplevet, at nogen har brugt standsningsretten på sådan noget som det her.

- Hvis John Bjerg ønsker at afskaffe støtten til de her formål, burde han have foreslået det, da vi drøftede besparelserne og budgetændringerne på kommunalbestyrelsesmødet.

Udvalgsformanden mener, at støttekronerne til gengæld kan være med til at gavne de grupper, der ellers har været sparet på i kommunen. For eksempel, når der købes nye paddleboards til bådelauget i Attrup.

- Så betyder det da, at der er nogen, der kommer ud og få rørt sig. Det er da godt for alle vores borgere, siger hun.

John Bjerg forventer ikke, det kommer til at gøre den store politiske forskel, at ansøgningerne nu skal vendes i kommunalbestyrelsen. Til gengæld er det blevet kendt af borgerne, forklarer han.