Politiker vred over, at Louise blev sorteper i kampen for bedre arbejdsforhold

PANDRUP:En blanding af vrede og skuffelse fyldte John Bjerg (D), da han forleden læste, at Louise Kær Nielsen fra Halvrimmen havde modtaget en fyreseddel fra sin arbejdsgiver, Rengoering.com.

Hun var en af frontfigurerne i kritikken af arbejdsvilkårene i det privatejede firma, Rengoering.com, som varetager rengøringen af de kommunale bygninger i Jammerbugt Kommune.

- Jeg er skuffet over, at folk bliver fyret, fordi man står frem og kæmper for bedre arbejdsforhold for alle, siger en tydelig vred John Bjerg.

John Bjerg er vred over, at Louise Kær Nielsen blev afskediget på grund af samarbejdsvanskeligheder, som efter alt at dømme er begrundet i, at hun stod frem og kritiserede forholdene i det private rengøringsfirma, Rengoering.com. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Louise Kær Nielsen nåede blot at være ansat i knap seks måneder, og derfor har virksomheden ikke pligt til at oplyse grunden til hendes afskedigelse. Hun har dog på egen foranledning fået en forklaring på opsigelsen, og her lød begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Louise Kær Nielsen havde blandt andet delt et opslag på Facebook, som arbejdsgiveren ikke kunne acceptere, lød forklaringen.

Ifølge hende drejer det sig om en video, der er lavet af en politiker fra kommunalbestyrelsen.

- Det er mit opslag, hvor jeg giver udtryk for min politiske holdning i forhold til virksomheden, siger John Bjerg og tilføjer, at han har det dårligt med, at denne deling af hans opslag er medvirkende årsag til, at Louise Kær Nielsen blev afskediget.

- Det hører ingen steder hjemme, at folk i 2022 skal fyres, fordi de kæmper for deres arbejdskammerater og for bedre arbejdsforhold, fastslår han.

- Jeg mener, at folk der står op og påpeger forhold, som ikke er i orden, bør være underlagt ekstra beskyttelse. Man skyder ikke en budbringer, siger John Bjerg, der ikke har tænkt sig at opgive sagen.

- Jeg ved godt, at jeg kun er en mand ud af 27 personer i kommunalbestyrelsen, men jeg vil argumentere for, at Jammerbugt Kommune ikke forlænger kontrakten med Rengoering.com, siger han.

John Bjerg oplyser, at han helt konkret vil tage initiativ til at få undersøgt økonomien ved udlicitering i forhold til, at kommunen selv varetager rengøringen.

- Jammerbugt Kommune sparer 3,5 mio. kroner ved at udlicitere rengøringen, og jeg forstår ikke, hvorfor det er så meget dyrere for kommunen at drive rengøringen. Selv om jeg er borgerlig og liberal, vil jeg gerne have kigget på, hvorfor det offentlige ikke kan varetage rengøringsopgaven, siger han.