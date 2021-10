Politikere klagede, men Ankestyrelsen siger ok til udskældte byggeplaner i Hune

HUNE:Bygherrerne kan godt begynde at pudse spaden, for de omdiskuterede planer for Hune, der blandt andet byder på et nyt hotel, 44 nye boliger, en ny placering af XL-Byg og en forflyttelse af Hune Boldklub, er endnu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

I slutningen af september godkendte en næsten enig kommunalbestyrelse med stemmerne 23 mod fire de omdiskuterede planer for Hune.

En klage til Ankestyrelse kunne dog stadig spænde ben for projektet, men nu ser det ud til, at der er sat et endegyldigt punktum.

"På baggrund af Jammerbugt Kommunes udtalelse finder Ankestyrelsen ikke anledning til at genoptage sagen og vi rejser ikke en tilsynssag. Vi gør derfor ikke mere i sagen," skriver styrelsen i et brev stilet til kommunen, som Nordjyske har fået indsigt i.

- Det er udtryk for, at man ikke finder, at der fugls føde på sagen, til at man kan køre en tilsynssag. Så det er dejligt for vores administration, at de bliver frifundet, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Personligt har han hele tiden ment, at alt er gået efter bogen, men han er alligevel glad for at få Ankestyrelsens ord for, at der ikke er noget at undersøge.

- At de ikke gør mere i sagen, er efter min overbevisning et udtryk for, at der ikke er fejet noget ind under gulvtæppet. Det er godt og betryggende for borgerne, at tingene foregår efter reglerne.

Bytte, bytte købmand

Hele sagen handler om, at kommunen har lavet et såkaldt mageskifte, hvor kommunens grund ved Stenmarksvej ikke er blevet solgt i offentligt udbud, men derimod er indgået i en byttehandel med en del af XL Bygs grund på Vesterhavsvej.

Jammerbugt Kommune henvendte sig tidligere i år selv til Det Kommunale Tilsyn under Ankestyrelsen for at få deres samtykke til at lave mageskiftet.

Det fik de i maj, hvor styrelsen fandt, at betingelserne for samtykke til mageskifte uden offentligt udbud var opfyldt.

Den afgørelse klagede kommunalbestyrelsesmedlemmerne Frank Østergaard (SF) og Merete Fuglsang Hansen fra Lokallisten over, men det ændrer altså ikke på noget.

- Jeg er jo nødt til at acceptere det, som det er, selvom jeg virkelig fik en mavepuster, da brevet kom, lyder det fra Merete.

Hun undrer sig stadig over flere ting i Hune-sagen.

- Især at jorden, som Hune Boldklub ligger på i dag, ikke skal i offentlig udbud, mener hun.

Den holdning deler Frank Østergaard (SF).

- Jeg tror, vi kunne have fået mere for grunden, end der er lagt op til her, og det er i sidste ende borgernes penge.