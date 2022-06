Politikere mødes ekstraordinært for at drøfte  rengøringsassistenternes arbejdsvilkår

JAMMERBUGT:Lige så bred politisk enighed der var om, at den kommunale rengøring for to år siden skulle udliciteres, lige så bred er enigheden i dag om, at det skal foregå på ordentlige vilkår. Derfor er der tirsdag indkaldt til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, hvor sagen om arbejdsvilkårene for de ansatte hos Rengoering.com er på dagsordenen. Til mødet vil der ligge en redegørelse fra virksomheden omkring de forhold, som medarbejderne har påpeget, oplyser borgmester Mogens Christen Gade (V).

Medarbejderne føler sig pressede på tid og opgaver, der er fejl i lønudbetalinger, og der er ikke indbetalt til pension siden marts. De har måttet betale gebyr for at få udbetalt deres løn, da virksomheden midlertidigt har benyttet en baltisk bankforbindelse, og de har manglet rengøringsartikler til at udføre deres arbejde.

- Vi ønsker at komme til bunds i sagen, for der er ting, der ikke burde være sket. Vi er i dialog med virksomheden omkring de forhold, som medarbejderne påpeger, og ledelsen oplyser, at noget er løst, mens andet er ved at blive løst, siger Mogens Christen Gade, der ikke på nuværende tidspunkt vil tage stilling til, om tirsdagens møde kan ende med, at kommunen opsiger aftalen med Rengoering.com.

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune, Diane Aarestrup, ser frem at få belyst sagen på tirsdagens ekstraordinære møde.

- Er der forhold, som indikerer kontraktbud, så skal samarbejdet med Rengoering.com ophøre, siger hun og tilføjer, at hun til mødet forventer, at politikerne bliver klogere på økonomien i forhold til udliciteringen af den kommunale rengøring.

Jørgen Ravn Christensen (K), der ligeledes er medlem af økonomiudvalget, vil heller ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at opsige aftalen med Rengoering.com.

- Hvis ikke de har holdt sig inden for skiven, er ingen fredet, men nu må vi høre virksomhedens forklaring og indhente så mange informationer som muligt, så vi kan træffe beslutning på et så oplyst grundlag som muligt, siger han.

Frank Østergaard (SF) er også med i det ni personers store udvalg, som tirsdag skal se nærmere på forholdene. Han var en del af det politiske flertal, der bakkede op, da den kommunale rengøring blev udliciteret - i dag er han knap så overbevist om, at det var den rette vej at gå.

- Udlicitering er ikke noget, der er groet i SF's have men var en del af budgetaftalen for 2019. Det ændrer dog ikke på, at man, som ansat i et entrepriseselskab under kommunen, skal behandles ordentligt, og det føler jeg ikke, at medarbejderne bliver. Set i bagklogskabens lys skulle vi aldrig have udliciteret opgaven, fastslår Frank Østergaard.