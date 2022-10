Politikere står fast: Omstridt naturprojekt i Tranum skal fortsætte

TRANUM:Planerne deler vandene, og bølgerne går højt, når det kommer til at debattere fornuften i projektet.

Naturnationalparker i Danmark Danmark får i de kommende år i alt 15 naturnationalparker, hvor naturen og biodiversiteten har førsteprioritet. Store sammenhængende områder med urørte skove, vådområder og lysåbne arealer til gavn for mange dyr, planter og svampe.

De to første naturnationalparker i Fussingø og Gribskov er allerede på vej til at blive en realitet, og projektplanerne for Naturnationalpark Almindingen og Naturnationalpark Stråsø er også netop godkendt. Nu kan det videre arbejde med Naturnationalpark Tranum også gå i gang.

Planen for Naturnationalpark Tranum er ligesom de øvrige planer udarbejdet i samarbejde med både faglige eksperter, interessenter og lokale borgere. Der har desuden været offentlige vandringer og dialog i området i løbet af høringen.

Den endelige projektplan samt høringsnotatet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside hurtigst muligt. Kilde: Miljøministeriet

Mens flertallet af landspolitikerne generelt er vilde med ideen om at etablere en ny naturnationalpark i Tranum, hvor heste og stude sammen med områdets fritlevende dådyr og krondyr skal være med til at holde områdets hede- og moseområder åbne og fri for træer, så raser modstanderne over ideen om at sætte hegn omkring et stort og indtil nu åbent naturområde.

Projektplanen for den kommende Naturnationalpark Tranum har været i offentlig høring, og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har på baggrund af de indkomne høringssvar nu truffet endelig politisk beslutning om at gå videre med planen - dog med et par justeringer.

Det oplyser Miljøministeriet mandag i en pressemeddelelse.

- Naturnationalpark Tranum bliver et fantastisk fyrtårn for dansk natur. Der er mange mennesker, der med rette har et særligt forhold til Tranums store vidder med skov, klithede og udsigt til Vesterhavet. Derfor har vi også lyttet til de input, der er kommet fra blandt andre Jammerbugt Kommune og lokale borgere. Jeg glæder mig til at se dyre- og plantelivet spire og til, at vi alle får større naturoplevelser derude, siger miljøminister Lea Wermelin.

Efter at have studeret høringssvarene har Naturstyrelsen skåret et større område ud af forvaltningsplanen for Naturnationalpark Tranum, er et areal på ca. 140 hektar øst for Udholmvej/Halvrimmenvej taget ud af naturnationalparkens oprindelige areal på 2700 hektar - og bliver derfor heller ikke hegnet.

Derudover frahegnes to udsigtspunkter i området. Dertil vil der i dialog med Jammerbugt Kommune blive taget stilling til, hvordan der eventuelt kan ske lokal formidling af naturnationalparken med udgangspunkt i det lokale Aktivitetscenter Udholm, hedder det i pressemeddelelsen fra ministeriet.

Aftalepartierne bag planerne for naturnationalparkerne er SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Alternativet og Enhedslisten.

Peder Hvelplund, nordjysk folketingspolitiker og naturordfører for Enhedslisten, glæder sig over planerne for de kommende naturnationalparker.

- Jeg bliver så glad, når jeg ser de konkrete planer folde sig ud til frodige naturnationalparker, hvor insekter og sjældne planter får noget nær optimale livsvilkår. Først var det Fussingø og Gribskov, så Stråsø, Almindingen og nu Tranum, der er kommet tættere på en indvielse. Naturen og fremtidige generationer har i den grad fortjent det her, siger Peder Hvelplund.