Populært løb i Jammerbugt må aflyses

JAMMERBUGT:Corona-restriktionerne får igen i år konsekvenser for det populære løb Tour de Jammerbugt. Det må aflyses.

Tour de Jammerbugt er en motionsevent med otte etaper rundt i Jammerbugt Kommune, og det blev afviklet første gang i 2019.

Løbene er fordelt ud over foråret, sommeren og sensommeren, hvor man kan løbe, cykle, køre MTB, løbe på rulleskøjter og gå de forskellige distancer.

På grund af corona-pandemien blev Tour de Jammerbugt aflyst i 2020.

Mere end ét år er gået med denne pandemi, men restriktionerne gør fortsat, at det ikke er muligt at gennemføre større events i år

Tour de Jammerbugt falder i denne kategori, og derfor aflyses arrangementet i 2021, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Grundet de nuværende restriktioner tror vi ikke på, at vi kan komme i gang på denne side af sommerferien. Og til efteråret vil vi ikke kunne nå at afvikle de otte etaper. Derfor vil konceptet om at nå rundt i hele kommunen ikke kunne lade sig gøre. Så i stedet for at gøre noget halvt, så udskyder vi det et år mere, udtaler Helle B. Andreasen, formand for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Aflysningen er dog ikke et farvel til Tour de Jammerbugt, men et ”på gensyn”. Planen, at arrangementet vender tilbage næste år.