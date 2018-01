Pris til innovativt firma

JAMMERBUGT: Det blev Migatronic Automation i Aabybro, der vandt titlen som den mest innovative virksomhed i Jammerbugt i en finale med Fårup Sommerland og PanPac som konkurrenterne.

Dermed bliver Migatronic Automation Jammerbugts repræsentant i Region Nordjyllands innovationskonkurrence TagFat.

Kåringen fandt sted under nytårskuren for Erhvervsforeningen i Jammerbugt, som tirsdag havde samlet cirka 50 gæster på Rønnes Hotel i Slettestrand. Prisen er givet ud fra overskriften smart produktion og smart services, og det er Migatronic Automation et skoleeksempel på, forklarer Ander Stryhn, kommunens chef for Erhverv, Turisme og Landdistrikter.

- Virksomheden har forfinet produktionssystemer til svejserobotter og udbygget standardprodukter med deres egne teknikker, så tingene gøres bedre, mere præcist og arbejdsgangene bliver optimeret, uddyber han.

Virksomheden har mange års erfaring inden for svejsning og industriel robotteknologi og har et stort internationalt marked og leverer blandt andet til den tyske automobilindustri.

- Desuden gør virksomheden meget i at søge samarbejder med kommercielle og uddannelsesmiljøer og har netop ansat to elever for at ruste sig til fremtiden, siger erhvervschefen.

For vinderne var det et spotlight på hverdagen.

- Prisen er et kæmpe skulderklap. Vi er ret ydmyge, om det, vi laver. Når man hver dag beskæftiger sig med avanceret teknik, så bliver det jo netop hverdag, og man glemmer, at det faktisk er ret unikt, siger salgsdirektør Claus Pagh, der modtog prisen sammen med Keld Kjeldgaard, som har ansvar for projektledelse, produktion og treknik.

- Det er en anerkendelse af alle knap 30 ansatte, understreger salgsdirektøren for virksomheden, der blev grundlagt i 1985 og er et selvstændigt selskab i Migatronic-koncernen.

Men også PanPac og Fårup Sommerland står for store kvaliteter inden for smart produktion og smart service, lagde borgmester Mogens Christen Gade vægt på i sin tale.

Fokus på iværksættere

Formanden for Erhvervsforeningen, Brian Bertelsen, fortalte om muligheder for den erhvervsmæssige udvikling det kommende år. Jammerbugt har høj fokus på iværksættere og en undersøgelse i efteråret viste, at kommunen i Jylland i 2017 kun var overgået af Aarhus, når det gælder flest nye CVR-numre per indbygger.

Nytårskuren blev rundet af med besøg af og fortælling om Fur Bryghus.