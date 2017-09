Prishop: Her er nordjyske huse dyrere end før krisen

NORDJYLLAND: Finanskrisen medførte et langvarigt dyk i huspriserne. Men nogle steder er priserne nu steget så meget, at husene faktisk er dyrere end før krisen, heriblandt i tre nordjyske kommuner.

Det viser en ny opgørelse fra boligsiden.dk.

Gennemsnitspriserne for villaer og rækkehuse har endnu ikke nået niveauet fra før det store prisdyk under finanskrisen, men i 18 af landets kommuner ligger priserne nu højere end før krisen.

Det gælder blandt andet i Aalborg, Jammerbugt og Morsø kommuner, ifølge opgørelsen.

Boligsiden.dk har målt, hvornår priserne på villaer og rækkehuse toppede i hver kommune og sammenlignet det med Boligsidens markedsindeks for august.

- Undersøgelsen viser, at kun 18 af landets 98 kommuner ligger over niveauet fra før finanskrisen. 75 kommuner ligger stadig under, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

De 18 kommuner, hvor gennemsnitspriserne på villaer og rækkehuse nu er højere end før krisen, er - ud over Aalborg, Jammerbugt og Morsø: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Odense, Esbjerg, Skanderborg, Aarhus, Herning.

Derudover er huspriserne i et par andre kommuner lige ved at runde niveauet fra før krisen. I Nordjylland gælder det i Vesthimmerland og Hjørring.

På landsplan er prisen på villaer og rækkehuse i gennemsnit steget 4,4 procent det seneste år, ifølge Boligsidens opgørelse.