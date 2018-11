Racismesag lægges i graven

Bølgerne gik højt efter weekendens opgør mellem Jammerbugt FC og Brabrand i 2. division i fodbold.

Brabrand-målmand Can Dursun beskyldte efterfølgende Jammerbugt-formand Bøje Holmsgaard Lundtoft for at bakke op om et racistisk tilråb fra tilskuerrækkerne. Det afviste sidstnævnte, selvom formanden erkendte, at kommunikationen ikke var god nok.

Ydermere skrev Brabrand på klubbens hjemmeside, at det føg med diverse ukvemsord i luften fra Jammerbugt-lejren.

- Det var uværdigt, lød det fra aarhusianerne.

Nu har begge parter dog valgt at slå en streg over den ophidsede tone. Søndag delte Brabrand et Facebook-opslag, der endegyldigt begraver stridsøksen mellem de to 2. divisionsklubber.