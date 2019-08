Regnet væk: Pandrup Hestevæddeløb er aflyst

PANDRUP: Det er med tunge hjerter, at Pandrup Borgerforening måtte aflyse årets hestevæddeløb i Pandrup, lyder det fra foreningens formand.

Foreningen havde spændt fulgt med på de forskellige vejrudsigter i ugen op til løbet, og banen blev løbende inspiceret. Så sent som lørdag aften blev det vurderet, at banen så fin ud, men den sidste regn natten til søndag gjorde udslaget.

- Der er nogle kritiske steder på banen, som gør, at vi ikke tør tage chancen. Vores første prioritet vil altid være sikkerheden for både hestene og deres ryttere og kuske, siger Per Nøhr, som er overdommer ved Pandrup Hestevæddeløb.

De mange frivillige stod ellers med en markedsplads, som var toptunede og klar til løb. Teltene var oppe, maden var klar og de 1500 programmer lå klar til dagens gæster. Men banens tilstand og sikkerheden for deltagerne er den største forudsætning for, at løbet kan afholdes.

- Flere måneders planlægning og klargøring drypper lige ned i kloakken. Vi har utrolig mange mennesker involverede i sådan et løb. Lige fra sponsorer, hesteejere og ryttere/kuske og rigtig mange frivillige som har lagt mange timer i det. Men vi kan ikke styrer vejret, fortæller formand for Pandrup Borgerforening Henrik Larsen Kristiansen.

Foreningen meddeler, at de gerne vil udvikle interessen for hesteløb og hestesport generelt, og derfor er det også vigtigt, at sikkerheden er i top, så alle deltagere kan føle sig trygge ved at bruge banen. De fortæller desuden, at så snart oprydningen af markedspladsen er ovre, og alle har sundet sig, går planlægningen af næste års løb i gang.